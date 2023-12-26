350 тисяч за 21 кілограм: українець продавав через інтернет набір цінних артефактів (фото)

"Покупцям" пропонувалось придбати казанок Скіфського періоду та цілий комплект інструментів стародавнього ливаря. За даними прокуратури, йдеться про "надзвичайно рідкісну археологічну знахідку".

Українець намагався продати через інтернет справжні артефакти. Деталями 26 грудня поділилась пресслужба поліції Харківської області.

47-річний харківʼянин під псевдонімом опублікував оголошення про продаж набору бронзоливарника. На "пропозицію" натрапив керівник Національного музею історії України, який і звернувся у поліцію.

Під час обшуку у "продавця" виявили 21 кілограм артефактів. Культурні цінності направили на дослідження, а поліція з’ясовує, звідки вони взялись у чоловіка вдома.

Артефакти, які українець хотів продати через інтернет Фото: Національна поліція Артефакти, які українець хотів продати через інтернет Фото: Національна поліція

Пресслужба Харківської обласної прокуратури додала, що проти українця порушили справу про незаконне привласнення майна, яке має особливу історичну, наукову та культурну цінність.

Оголошення на інтернет-аукціоні було таким: "Набір бронзоливарника (2 тис. до н.е.) та котел (скіфи). Загальна вага понад 21 кг".

Артефакти, які українець хотів продати через інтернет Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловік оцінив металеві вироби скіфського походження у 350 тисяч гривень.

"Судячи з розміщених фотозображень, йдеться про надзвичайно рідкісну археологічну знахідку, що належала стародавньому майстру-ливару. На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь та казанок. Серед них є предмети, дещо схожі на серпи культури Ґава-Голігради", — зазначили в прокуратурі.

Артефакти, які українець хотів продати через інтернет Фото: Харківська обласна прокуратура

У відомстві наголосили, що знахідки подібних артефактів у Харківській області невідомі. Аналоги бронзових серпів також виявляли лише на заході України.

"Унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торговельні зв’язки та економічний рівень суспільства", — додала пресслужба.

Нагадаємо, українець знайшов у полі давній артефакт — залізний наконечник стріли.

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