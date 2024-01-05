З якістю води не пов'язано: киян просять не купатись на Водохреще

У комунальному підприємстві пояснили, що перевірка пляжів та водойм порушень норм не зафіксувала. Проте на Водохреще мешканців столиці все ж закликали утриматись від купання через можливі провокації ЗС РФ.

Державне комунальне підприємство "Плесо" закликало мешканців Києва відмовитись від купання у водоймах на Водохреще. Про це відомо з публікації пресслужби від 4 січня.

У КП наголосили, що в умовах війни будь-які масові заходи та зібрання можуть бути використані ворогом. Росія або "радикальні угрупування" можуть влаштувати провокації, щоб дестабілізувати соціальну та релігійну ситуацію в столиці.

"Наполегливо закликаємо цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", — наголосила пресслужба.

У "Плесо" додали, що перевірили київські пляжі та водойми. Вони відповідають санітарним нормам, а показник радіаційного фону не перевищує сталу норму.

Коли у 2024 році святкують Водохреще в Україні?

Водохреще — це релігійне християнське свято, пов’язане з хрещенням Ісуса Христа. Раніше його святкували 19 січня, однак за новою традицією Водохреще припадає на 6 січня.

Минулого року Фокус зібрав в одному матеріалі традиції та прикмети, пов’язані зі святкуванням Водохреща або Хрещення Господнього.

КП "Київпастранс" планує закупити та встановити у Києві протягом 2024 року скляні зупинки. Загалом планується придбання 30 таких "сучасних павільйонів очікування", і держава готова виділити на це понад 8 мільйонів гривень.