Підірвав гранату, щоб налякати знайомого: у Києві судитимуть чоловіка
Інцидент стався у вересня 2023 року. У поліції кажуть, що при обшуку у підозрюваного, який раніше вже був судимий, виявили ще одну гранату із запалом.
Правоохоронці завершили розслідування стосовно чоловіка, який у вересні минулого року через конфлікт кинув гранату біля багатоповерхівки. Тепер справу розглядатиме суд, за скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення. Про це повідомляють у пресслужбі поліції.
Правоохоронці розповідають, що підозрюваний кинув гранату у Дніпровському районі Києва. Біля одного з будинків на вул. Вифлеємська мешканці почули гучний вибух та повідомили про це поліцію.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, втім було пошкоджено автомобіль "Вольво", який стояв неподалік місця інциденту.
Правоохоронці розшукали підозрюваного, ним виявився 35-річний уродженець Луганщини. Зазначається, що раніше чоловік вже був неодноразово судимий за хуліганство та злочини проти власності.
З’ясувалося, що у будинку, біля якого підозрюваний кинув гранату, проживає знайомий, з яким він давно конфліктує. Таким чином він хотів його налякати. Під час перевірки правоохоронці виявили у чоловіка ще одну гранату "Ф-1" із запалом.
Йому повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, та у незаконному поводженні з боєприпасами. За скоєне його можуть ув’язнити на термін до 7 років.
Нагадаємо, весною минулого року у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув гранату у свою знайому, коли та йшла з іншим чоловіком. Після скоєного зловмисник втік, а потерпілих з ушкодженнями доставили у лікарню.
Також нещодавно російські медіа повідомляли, що Краснодарському краї РФ зловмисник кинув гранату у трьох людей на фоні конфлікту. Усіх потерпілих було госпіталізовано.