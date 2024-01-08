Сніг і морози до -23 градусів: синоптики озвучили прогноз погоди на 8-10 січня (карта)

На початку тижня на всій території України очікується сніг, у деяких областях можливі сильні опади. На півночі країни прогнозують похолодання до -23 градусів.

На території України 8-10 січня можливі снігопади, ожеледь та морози до -23 градусів. Про це йдеться на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

Повідомляється, що в понеділок, 8 січня, у більшості областей України температура повітря становитиме від -13 до -6 градусів. На півдні можлива плюсова температура і мокрий сніг.

По всій країні пройде сніг, у деяких областях сильні опади. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні 8 січня Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 9 січня, синоптики прогнозують морози в південних регіонах. На півночі України також очікується похолодання. У Чернігівській області вночі можливі морози до -22 градусів, а в Сумській — до -23 градусів. На південному сході України цього дня можливі опади.

Погода в Україні 9 січня Фото: Укргідрометцентр

У середу, 10 січня, за даними синоптиків, морози трохи спадуть. Найнижчі температури очікуються в Луганській і Донецькій областях — від -16 до -13 градусів у нічний час. Удень температура повітря в усій Україні становитиме від -5 до +3 градусів. Синоптики очікують опади на північному сході країни.

Погода в Україні 10 січня Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Міністерство відновлення України попередило про складні погодні умови з 7 по 9 січня. У всіх регіонах синоптики обіцяють сильні снігопади та ускладнення проїзду дорогами через ожеледицю та мокрий сніг.

Зі свого боку директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко 7 січня зазначив, що морозна погода впливає на енергосистему в Україні, найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення.