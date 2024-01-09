Морози та хуртовини не відступають: синоптики уточнили прогноз погоди на 9 січня (карта)

Через погіршення погодних умов і можливі лавини в Івано-Франківській області оголошено ІІІ рівень небезпеки. Синоптикиня Наталка Діденко водночас запевняє, що зима в Україні наближається до піку.

На Півночі України очікуються морози від -18 до -23 градусів, подекуди можливі хуртовини й ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема на крайньому Півдні очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах 9 й 10 січня.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — заявили в Укргідрометцентрі.

Погода в регіонах України

У західних областях удень очікується температура від -7 до -11 градусів. На Закарпатті буде тепліше — від -1 до +1.

У Чернігівській і Сумській областях удень температура буде від -9 до -12.

У центральних областях удень -6…-8.

На Сході й Південному Сході вдень прогнозують -7…-12.

У південній частині країни синоптики очікують удень від -3 до -6 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 9 січня похмуро з проясненнями, на дорогах ожеледиця. Температура в області вдень -7…-12; у Києві -7…-9 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

Зокрема, метеорологи попередили про значну сніголавинну небезпеку (ІІІ рівень) на високогір'ї Івано-Франківської області. Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень) очікується також на високогір'ї Закарпатської області.

Фото: Укргідрометцентр

Антициклонна карусель

Такий прогноз надала синоптикиня Наталка Діденко у власному Facebook. Вона повідомила, що у вівторок, 9 січня, антициклон Hannelore витіснить із території країни всі опади, і "ми невдовзі навіть мружитимемося від сонця".

Фото: Facebook

Проте 9 січня зберігатиметься холодна морозна погода. Найближчої ночі на середу, 10 січня, температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів.

Діденко порекомендувала не тільки стежити за свіжими прогнозами погоди, а й одягати термобілизну чи кальсони, спортивки, обов’язково мати із собою рукавички.

"А ще — не виходьте голодними з дому, звільніть трохи холодильник: повиносьте продукти на балкон, якраз погода сприяє. Пару днів не навантажуйте пральну машину, зменшіть навантаження на електроенергію, тримайте себе в рівновазі і теплі", — додала синоптикиня.

Однак зауважила, що зима наближається до піку і вже далі буде не така задерикувата.

"Зима наближається до середини, зимові свята завершуються, і загалом — йде до весни)", — пообіцяла Діденко.

Нагадаємо, Міністерство відновлення України попередило про складні погодні умови із 7 по 9 січня. У всіх регіонах синоптики обіцяють сильні снігопади й ускладнення проїзду по дорогах через ожеледицю та мокрий сніг.

Зі свого боку, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко 7 січня зазначив, що морозна погода впливає на енергосистемув Україні, найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення.