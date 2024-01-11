Мешканці Львівщини наколядували майже півмільйона: куду витратять гроші (фото)

Українцям вдалося зібрати 427 тисяч гривень та ще деяку суму у валюті. У колядуванні брали участь жителі трьох сіл однієї громади.

Українці з трьох сіл у Львівській області успішно поколядували на свята. Їхній загальний "заробіток" становить майже півмільйона гривень. Про це 10 січня повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації (ОВА).

Жителі Львівщини назбирали під час свят майже 427 тисяч гривень. У цьому їм допоміг український звичай колядування. В адміністрації уточнили, що кошти збирали мешканці сіл Муроване, Сороки-Львівські та Кам'янопіль. Усі вони належать до Мурованської громади.

Також колядники назбирали й іноземну валюту. Заробіток у гривні доповнили 370 євро, 210 доларів та 100 злотих.

Фото: Львівська ОВА

У ОВА розповіли, що святкові обходи осель проходили під гаслом "Допоможемо ЗСУ". Усі гроші будуть скеровані на підтримку української армії. Зокрема, жителі Львівщини збираються профінансувати закупівлю дронів для 137 окремого батальйону морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, а також необхідних речей для воїнів.

"Таким чином, жителі всього трьох сіл змогли зібрати майже пів мільйона гривень на Збройні Сили України", — підсумували у Львівській ОВА.

Фото: Львівська ОВА

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