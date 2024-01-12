Не сніжна гроза: синоптики розповіли про аномальне явище в Києві (відео)

Сніжну грозу спрогнозувати неможливо, умови для її утворення з'являються за декілька хвилин. Протягом року на Землі це явище відбувається близько 5-6 разів, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Ввечері 11 січня синоптики не зафіксували сніжну грозу в Україні. Про це повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook.

Що таке сніжна гроза

Сніжна гроза — це унікальне явище, при якому випадає зливовий сніг замість дощу. На Землі таке явище відбувається близько 5-6 разів на рік. Його спрогнозувати неможливо, адже умови для його утворення з'являються та розвиваються за декілька хвилин. Синоптики наголосили, що можуть спостерігатися 1-2 слабкі, частіше міжхмарні, блискавки, що не становлять загрози.

Сніжна гроза утворюється, коли холодне повітря притиснене до землі, а над ним натікає вологе та тепло повітря. У результаті в ньому починаються раптові вертикальні рухи та перемішування, що призводять до турбулентності, під час якої льодяні кристали в хмарах врізаються одне в одного.

"Електрони відриваються від одних кристалів льоду та додаються до інших, коли кристали розбиваються один об одного. Це розділяє позитивні (+) і негативні (-) заряди в хмарі", — пояснили синоптики.

В Укргідрометцентрі наголосили, що верхня частина хмари стає зарядженою позитивними частинками — протонами, а нижня негативними — нейтронами. Цього достатньо для утворення блискавки в середині хмари чи між ними. Після того, як негативний заряд у нижній частині хмари стає великим, потік електронів спрямовується до землі. Після того, як він зустрічається з позитивним зарядом, який спрямований від землі вгору, електричний струм переносить позитивний заряд у хмару.

"Цей електричний струм відомий як зворотний хід. Ми бачимо це як яскравий спалах блискавки. Супроводжується сніжна гроза дуже приглушеним громом набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного літнього", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики додали, що це явище є унікальним, тому його часто можуть плутати з іншими подіями, проте грозопеленгаторами фіксують навіть слабкі розряди, тому легко перевірити, чи відбулося це явище насправді.

"Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував", — заявили синоптики Укргідрометцентра.

Гроза у Києві 11 січня

У четвер, 11 січня, в Києві та передмісті відбулася гроза. Синоптикиня Наталка Діденко зазначили, що в Україні проходить атмосферний фронт. Натомість гроза утворюється через те, що холодне повітря стикається з теплим вологим.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що на початку року спостерігалося різке погіршення погоди через розвиток циклонічної активності під час поступового проникнення арктичного холоду з Європи.