Знімав напруженість у студентів: суд Львова виправдав викладача, який демонстрував порно на лекціях

Викладач називав свою методику викладання "релаксуючою" і заявляв, що подібну використовують у Японії. Після того, як про цей випадок стало відомо, у виші створили спеціальну комісію для розслідування інциденту.

У Львові суд виправдав викладача "Львіської політехніки", який під час навчання демонстрував своїм студентам порнографічні матеріали. Про це пише видання ZAXID.NET.

Сам викладач Дмитро Зербіно стверджує, що програма, яку він використовував під час тестування студентів, призначена для оцінки знань та зняття психологічного напруженість, а цю методику використовують в Японії.

Галицький районний суд Львова виправдав викладача, оскільки проведена експертиза програми з тестування визнала її безпечною.

Так, у грудні 2020 року стало відомо, що 59-річний викладач Інституту комп’ютерних наук "Львівської політехніки" Дмитро Зербіно показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Викладач називав свою методику викладання "релаксуючою" і заявляв, що подібну використовують у Японії.

Після того, як про цей випадок стало відомо, у виші створили спеціальну комісію для розслідування, а викладача відсторонили від викладання. Згодом комісія оголосила Зербіну догану за використання неапробованих навчальних матеріалів.

Поліція кваліфікувала методик викладача, як "шкідливе програмне забезпечення". У суді викладач свою провину не визнав і заявив, що жодних скарг на використаття японської методики від студентів не надходило.

Суддя визнала викладача невинуватим за ч. 1 ст. 361 та виправдала через недоведення його вини у вчиненні кримінального правопорушення.

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