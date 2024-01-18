"Зверніться за копіями": СБУ вилучили записи відеокамер готелю, де знімали команду Bihus.Info

Журналісти не отримали доступу до відео, на яких можна було б побачити осіб, які влаштували стеження. Правоохоронці пояснили, що пізніше вони зможуть отримати записи.

Працівники СБУ першими дістались до записів камер відеоспостереження у готелі, в якому незаконно стежили за членами проєкту Bihus.Info. Журналісти не змогли отримати карти пам'яті — їм запропонували звернутись наступного дня і отримати копії. Про перші кроки розслідування на місці подій розповіли на порталі проєкту.

Журналісти повідомили, що СБУ першими прибули у заміський готельний комплекс під Києвом, де знімали відео з можливим вживанням наркотичних речовин. Правоохоронці вилучили жорсткі диски камер відео спостереження, а також самі камери.

Журналістам не дали можливості переглянути записи, зауважили на порталі. При цьому слідчі пояснили, що не можуть це зробити, бо докази у справі вже "запакували у сейф-пакет". Однак є спосіб дізнатись, що зафіксували камери — для цього потрібно з'явитись в СБУ наступного дня і отримати копії.

Також у статті розповіли, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу — "незаконне використання технічних засобів отримання інформації". Зазначимо, покарання за цією статтею — від штрафу до тюремного ув'язнення на термін до 10 років.

На порталі вказали, що журналісти звернулись до Національної поліції щодо відкриття справи за іншими статтями Кримінального кодексу, але провадження ще не зареєстрували.

Стеження за журналістами — деталі справи Bihus.Info

Зазначимо, 16 січня на Youtube-каналі "Народна правда" опублікували відео, на якому співробітники проєкту Bihus.Info начебто вживають наркотичні речовини. Також є аудіозаписи розмов, на яких ці ж люди домовляються з постачальником.

Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що вживе заходи щодо працівників, яких підозрюють у вживанні наркотиків. Також перевірить інших членів команди, чи вони не мають такої схильності. Члени команди Bihus.Info запевнили, що самостійно проведуть розслідування і незабаром знатимуть і людей, і структури, які влаштували стеження за журналістами.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 січня заявив, що тиснути на журналістів не можна. Також політик наголосив, що СБУ відшукає відповідальних за це осіб.