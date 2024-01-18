Річниця аварії з вертольотом у Броварах: у Києві вшанували пам'ять жертв (фото, відео)

На Байковому кладовищі відбулася церемонія покладання квітів. Потім настоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній провів у Софійському соборі пам'ятну панахиду за загиблими.

У Києві 18 січня вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Броварах, яка забрала життя керівництва Міністерства внутрішніх справ України, працівників відомства, членів екіпажу та чотирьох цивільних. Про це повідомив департамент комунікації МВС України 18 січня.

Захід відбувся в річницю трагедії. У ньому взяли участь міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, глави центральних органів виконавчої влади системи МВС, а також родичі та знайомі загиблих.

Стефанчук у Клименка вшанували пам'ять жертв аварії вертольота Фото: МВС України

Колеги та близькі загиблих зібралися на кладовищі Фото: МВС України

У Києві вшанували пам'ять загиблих Фото: МВС України

На Байковому кладовищі відбулася церемонія покладання квітів Фото: МВС України

Повідомляється, що на Байковому кладовищі, де поховані працівники та керівництво МВС, відбулася церемонія покладання квітів. Потім настоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній провів у Софійському соборі пам'ятну панахиду за загиблими.

У Софійському соборі відбулася пам'ятна панахида . Фото: МВС України

Панахида за загиблими Фото: МВС України

Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі нагадав, що рік тому авіакатастрофа забрала життя 14 осіб, 7 з яких були керівниками та працівниками міністерства.

"Це непоправна втрата для близьких. Колосальна втрата для держави. Навіки в нашій пам'яті", — зазначив Клименко.

Руслан Стефанчук також вшанував пам'ять загиблого Дениса Монастирського на своїй сторінці у Facebook.

"Уже один рік, як тебе немає... Ще один рік, як ми боремося... І я знаю, що ми переможемо. І я вірю, що ти будеш знати про це. Тому що в цій перемозі буде і твоя заслуга", — написав Стефанчук.

Про трагедію також висловився головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

"Ми втратили професійних людей, відданих Україні. Денис та Євген з перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати свої плани", — йдеться в публікації.

Річниця трагедії в Броварах

Катастрофа вертольота в Броварах: що відомо

Нагадаємо, 18 січня керівництво Міністерства внутрішніх справ України загинуло внаслідок падіння вертольота в Броварах. Серед загиблих — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, заступник міністра Євген Єнін, і держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Місце аварії вертольота Фото: Соцмережі

21 січня в Києві відбулася церемонія прощання з керівниками Міністерства внутрішніх справ України, які загинули під час аварії гелікоптера в Броварах.

Церемонія прощання з керівництвом МВС в Українському домі в Києві Фото: РБК-Україна

Пресслужба Державного бюро розслідувань 27 листопада повідомила про завершення вивчення обставин катастрофи гелікоптера у Броварах. За даними слідства, через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті.