Зимували без їжі: у Києві врятували велику зграю лебедів на замерзлому Дніпрі (відео)

Орнітологи закликали українців не годувати лебедів хлібом, адже це може призвести до хвороб та загибелі птахів.

У водоймі Дніпра біля парку Прибережний близько 40 лебедів врятували від смерті, оскільки внаслідок повного замерзання поверхні вони залишилися без можливості плавати й добувати собі їжу. Про це повідомив Микола Калашник, очільник Дарницької РДА, у Facebook.

Він зазначив, що сьогодні вранці до нього звернулися кияни. Вони були занепокоєні тим, що птахи опинилися в ситуації, коли не могли плавати й добувати собі їжу.

"Місцеві дуже полюбили птахів та підгодовують їх", – пояснив посадовець.

Для порятунку птахів провели відповідну операцію. Співробітники КП "Плесо", районного КП УЗН та Київської служби порятунку, організували заходи.

Нині цим птахам нічого не загрожує, і вони спокійно зможуть дожити до весняного потепління. Зараз вже майстри із районного ПК УЗН зробили годівнички для птахів. Фахівці почали виготовлення будиночків на воді, аби після сходження криги ці красені залишилися на території району.

Очільник Дарницької РДА назвав зерно та сезонні овочі найкращою їжею для лебедів взимку. Він закликав не намагатися годувати їх булками, це може призвести до їх хвороб чи навіть загибелі.

Чим годувати лебедів — рекомендації фахівців

Відвідувачі парків та скверів в Україні іноді годують лебедів хлібом, але це може призвести до хвороб та загибелі. Орнітологиня Вікторія Гусарова розповіла, чим годувати лебедів. З її слів, природна їжа для цих птахів — водорості, маленька риба, молюски, поживності з дна. Якщо такої немає, для них потрібно знайти крупи.

Лебедям корисно їсти перловку, пшеницю, кукурудзу та горох. Окрім цього, трав'яні гранули, терті овочі та зелень також повинні бути у раціоні.

Нагадаємо, у січні 2022 року у київському парку "Наталка" десятки лебедів вподобали Дніпро і не відлітали у теплі краї. Годувати птахів приходили мешканці Оболонського району, за їхніми словами, з кожним днем кількість птахів біля річки зростало.