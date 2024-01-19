Застава по півмільйона за кожного: трьох підозрюваних у справі Гринкевичів узято під варту

В Офісі генпрокурора заявили, що четвертий учасник злочинної схеми, як заявили ОГП, перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п'ятий — оголошений у розшук.

Трьох підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ(справі Гринкевичів) узято під варту. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України в Telegram.

"За клопотаннями Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ майже на 1 млрд гривень", — ідеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що як альтернативу суд визначив можливість внесення застави в розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.

Повідомляється, що термін дії ухвал до 16.03.2024 року. Крім того, четвертий учасник злочинної схеми, як заявили ОГП, перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п'ятий — оголошений у розшук.

"Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України)", — заявили в Офісі генпрокурора.

Справа Гринкевичів Фото: Скриншот

Справа Ігоря Гринкевича: що відомо

Раніше повідомлялося, що кілька місяців тому Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями неякісного одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

29 грудня 2023 року у пресслужбі ДБР повідомили про затримання львівського бізнесмена. За словами правоохоронців, він пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів США. 30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).