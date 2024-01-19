"Допитано свідків": у ДБР розповіли, чому раніше не затримали сина Гринкевича (відео)

Радниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян зазначила, що у відомства не було законного права на затримання без доказів. Після проведених експертиз вони з'явилися.

Сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який є фігурантом у справі із закупівлями для ЗСУ, не могли раніше затримати з низки причин. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі Радіо Свобода 19 січня.

За її словами, для негайного затримання Романа Гринкевича не було достатньої кількості доказів. Відповідно, у ДБР не було законного права для його розшуку.

"Коли прийшли результати експертиз, коли було допитано свідків, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п'ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні", — заявила Тетяна Сап'ян.

Тепер, коли ситуація частково прояснилася, таке право у відомства є, однак і тут є певні труднощі. 18 січня Романа Гринкевича оголосили в розшук після отримання підозри. Його підозрюють у причетності до постачання неякісного товару для бійців Збройних сил України через Міністерство оборони.

Де зараз перебуває чоловік — невідомо, проте перетину кордону зафіксовано не було.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що представники ДБР повідомили про викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати правоохоронцю півмільйона доларів хабара.

12 січня в Міноборони заявили, що двоє колишніх посадовців зараз під слідством через справу Гринкевича. Відомство проводить аудит усіх компаній, які причетні до сім'ї підприємця.

Зі свого боку Роман Гринкевич, який зараз перебуває в розшуку, заявив про те, що скандал навколо його сім'ї замовний. Він також повідомив, що його сім'я не має наміру виїжджати з країни за кордон.