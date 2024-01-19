На Одещині зіштовхнулись рейсовий автобус і легковий автомобіль, є постраждалі (фото)

Рух транспорту було ускладнено у межах населеного пункту Шелехове, де й відбулася аварія.

Легковий автомобіль та рейсовий автобус зіштовхнулися на території Одеської області. Подільське районне управління поліції повідомило подробиці.

Аварія відбулася у межах населеного пункту Шелехове близько 10-ї години в Ананьївській ОТГ. Рух транспорту було ускладнено.

Внаслідок удару маршрутка виїхала за межі проїзної частини. За допомогою медиків звернулися двоє людей.

На місці працюють поліцейські, медики та рятувальники. Правоохоронці організували об’їзд вказаної ділянки дороги. Додаткову інформацію стосовно обставин події нададуть згодом.

Фото: Національна поліція

ДТП в Україні

На автодорозі М-19 "Доманове — Тереблече" у Тернопільській області відбулася автопригода з травмованими. Маршрутний автобус та два вантажні автомобілі зіштовхнулися біля повороту до села Острів. Восьмеро людей із різним рівнем тілесних ушкоджень потрапили до лікарні внаслідок аварії.

У грудні нетверезий водій влаштував смертельну ДТП в центрі Києва. У поліції заявили, що два автомобілі марок Toyota й Renault зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Унаслідок інциденту двоє людей загинули на місці події, а підозрюваного винуватця затримали.

На території Харківської області 25 листопада автобус потрапив в аварію. В поліції області заявили, що аварія з автобусом і автомобілем відбулася на території Куп'янського району приблизно о 8:00 на автодорозі Чугуїв — Милове. Унаслідок події одна людина загинула, а 18 — отримали поранення.

Нагадаємо, 17 січня в Україні суттєво зросла кількість загиблих на дорогах. За 2023 рік в Україні зафіксовано понад 23 тисячі ДТП із загиблими або постраждалими. Основна причина смертельних аварій — перевищення дозволеної швидкості.