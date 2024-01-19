"Небезпечний прецедент": Іван Мазепа розповів, чи має намір вносити заставу у 349 млн (відео)

Прокурори задоволені рішенням суду про арешт та розмір застави. Водночас адвокати бізнесмена планують подавати апеляцію.

Власник компанії Concorde Capital Іван Мазепа, якого 19 січня арештували у залі суду, застеріг прокуратуру та суд, які прийняли відповідне рішення. Зі свого боку прокурори також відреагували на події в суді. Відео з коментарями, які пролунали після судового засідання, опублікували в Telegram-каналі "Радіо Свобода".

Журналісти звернулись до Мазепи щодо його оцінки ситуації. Перед тим, як пролунала відповідь, було чутно реакцію одного з присутніх на засіданні суду: на неї також звернув увагу підприємець і врахував у своїй відповіді.

Невідомий громадянин гучно висловлював незадоволення — про це свідчить нецензурна лексика. Також він запевняв, що "Зеленський дізнається" і "Ви тупі бики". До кого саме було звернення, не зрозуміло. Після цього Мазепа зауважив, що "це один з варіантів реакції на таке судове рішення".

Підприємець звернувся до прокурорів та представників ДБР, причетних до справи про його затримання. Вважає, що вони діють "небезпечно", нападаючи на "чесного бізнесмена".

"І прокуратура, і ДБР зробили перший крок на шляху до дуже небезпечного прецеденту, коли чесного бізнесмена, який не боїться і не ховається, можна притягнути до відповідальності за підприємницьку роботу та ініціативи, які він робить кожен день".

Мазепа зауважив, що в колективі Concorde Capital працюють "найкращі люди", яких слідчі та прокурори вважають "злочинцями". На його думку, співробітники — фахівці своєї справи, тим часом як правоохоронці їхні дії оцінюють як порушення закону. Ц небезпечні для внутрішніх інвесторів, наголосив підприємець.

"Слідчі та прокурори сказали, що вони [працівники компані — ред.] просто злочинці — за те що вони роблять конкурентну у світових масштабах роботу. І це дуже сильно підриває довіру внутрішніх інвесторів. А коли немає довіри у внутрішніх підприємців, які бачать, що трапляється в країні, то ми ніколи не зможемо побудувати вільну та процвітаючи країну".

На завершення Мазепа не уточнив, чи планує він вносити заставу, щоб вийти з СІЗО.

"Відношусь нейтрально. Ранок мудріший. Часу є до понеділка, будемо з адвокатами вирішувати".

Свою реакцію на рішення суду щодо арешту Івана Мазепи також висловили і юристи. Прокурори заявили, рішення "повністю адекватне". Тоді як адвокат підприємця підтвердив, що будуть подавати апеляцію.

Затримання Івана Мазепи — деталі

Зазначимо, надвечір 18 січня у ЗМІ повідомили, що Івана Мазепу затримали на КПП "Шегині" — інформацію підтвердили три анонімні джерела. Також стало відомо, що у офісі його інвестиційної компанії слідчі ДБР проводять обшук.

Згодом слідчі пояснили деталі справи, яку відкрили проти Мазепи. Зокрема, згідно з даними розслідування, є підозра у причетності до незаконного виділення землі у районі Київського водосховища. Вказується, що там планували звести елітне котеджне містечко на кошти приватних інвесторів. Тим часом підприємець припустив, що насправді може іти мова про реакцію на його заяви про "тиск на бізнес".

Зранку 19 січня журналісти встановили, що одного фігуранта справи вже арештували: припускали, що ідеться про посадовця з Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

Надвечір суд визначився з долею Мазепи: його арештували з правом виходу під заставу більш як 300 млн грн.