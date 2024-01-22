Справа Мазепи: на Чернігівщині вщент згорів заміський будинок банкіра, — ЗМІ (фото)

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому зараз причини пожежі встановлюються. На місці працювали рятувальники.

В Чернігівській області вщент згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, якого затримали за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Про це повідомляє видання LB.ua.

В ніч проти 22 січня у селі Картовецьке Чернігівської області спалахнув один із місцевих будинків. Виявилося, що він належить власнику компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі.

Зазначається, що будинок був обладнаний системами спостереження, тому зараз причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці пожежі прятували рятувальники.

В ДСНС у Чернігівській області офіційного повідомлення про пожежу в заміському будинку Ігоря Мазепи поки не було.

Хто такий Ігор Мазепа і що йому інкримінують

Ігор Олександрович Мазепа – український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital.

Ігор Мазепа Фото: Flickr

18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки. У компанії стверджують, що на це не було ухвали суду. Самого Ігоря Мазепу того ж дня затримали на українсько-польському кордоні, на переході Шегині.

За даними слідства, Ігор Мазепа та його брат, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи 7 га землі на суму 7 млн гривень, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Також правоохоронці вважають, що Мазепа намагався заволодіти 300 га землі вартістю понад 1 млрд гривень. Компанії Мазепи вважають, що усі звинувачення — тиск за його відстоювання інтересів бізнесу.