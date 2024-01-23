"Брехня і маніпуляції": дочка Гринкевича вперше відреагувала на затримання брата (фото)

Ольга Гринкевич переказала "вітання" людям, які бажають її родині зла та додала, що "час все розставить на свої місця".

Дочка львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого затримали під час спроби підкупити працівника ДБР, уперше прокоментувала ситуацію довкола своєї родини. Про це Ольга Гринкевич написала у Instagram Stories.

Після того, як 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі під час спроби перетнути кордон, Ольга оприлюднила Stories, де написала про "неетичні" дії правоохоронних органів через опубліковані світлини брата.

"Я залишу за дужками питання етики "правоохоронців", щодо опублікованих фото", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначає Ольга Гринкевич, ЗМІ поширюють "брехню та маніпуляції" про корупційний скандал довкола її сім'ї.

"Спершу "вкрали" без передоплати. Тепер "перетинав кордон" на ліжку в тапочках. Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі! Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда! Правда, яку, на жаль, ігнорують наші "об'єктивні" ЗМІ", — наголошує дочка львівського бізнесмена.

Також вона переказала "вітання" людям, які бажають її родині зла та додала, що "час все розставить на свої місця".

Справа Гринкевичів

Роман Гринкевич, як і його батько, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, та ще двоє осіб є фігурантами справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Правоохоронці підозрюють, що учасники ймовірної схеми завдали збитків державі на понад 934 мільйони гривень.

У Міноборони заявляли про мільйонні збитки і проведення аудиту після зриву 23 контрактів.

18 січня стало відомо, що сина Гринкевича Романа оголосили в розшук. У ДБР інформували, що злочинна група діяла з початку 2022 року і постачала для ЗСУ неякісну продукцію або не виконувала свої зобов'язання взагалі.

За даними ЗМІ, у справі Гринкевича було затримано двох фігурантів — Андрія Колотила і Володимира Тимкова. Також повідомлялося про затримання самого бізнесмена — після пропозиції дати хабар у розмірі пів мільйона доларів.

Нагадаємо, Роман Гринкевич 22 січня був затриманий в Одесі перед спробою перетину кордону. За даними слідства, він приїхав до міста 17 січня і весь цей час готувався до виїзду за кордон. 19 січня суд дозволив затримати підозрюваного.