Біля Рівного розслідують смерть жінки у кабінеті стоматолога, — поліція

За інформацією правоохоронців, пацієнтка лікувала зуби з використанням седації. Однак після введення препаратів у неї зупинилося дихання.

У місті Здолбунів на Рівненщині під час візиту до приватної стоматологічної клініки померла 50-річна жінка. Про це у середу, 24 січня, повідомили у поліції області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився 19 січня. У поліції зазначають, що близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в Здолбунові померла 50-річна жінка.

У жінки зупинилось дихання під час седації

За попередніми даними поліції, жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Однак після введення препаратів у неї зупинилося дихання.

Як додають правоохоронці, медичні працівники намагалися провести реанімаційні заходи, проте вони не дали результату і жінка померла.

Під час огляду клініки слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які мають значення у справі.

Розпочали розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків

У поліції додають, що слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України за фактом "неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником".

"У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жительки Здовбиці", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Нацполіція повідомила, що у Тернополі під час лікування зубів хлопчику, якому був рік і десять місяців, стало зле й невдовзі він помер. Пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

У липні 2021 року суд в Донецькій області виправдав стоматолога, на прийомі у якої померла дворічна дитина. Експертиза встановила, що причиною смерті хлопчика став металевий тампон, який перешкоджав доступу повітря в організм.