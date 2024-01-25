У Києві загорілась школа, дітей евакуювали: що відомо (фото, відео)

Повідомляється, що пожежа виникла в одному з класів. У ДСНС розповіли, що вогонь спалахнув "за шафою".

У київському житловому масиві Позняки сталася пожежа у школі. Про це 25 січня повідомив телеканал "Київ".

"Дітей та працівників евакуювали. Пожежники на місці, за попередніми даними займання розпочалось в одному з класів", — передали журналісти.

У соцмережах проінформували, що пожежа сталась у школі №323, що знаходиться за адресою: вулиця Олександра Мишуги, 5.

Зазначають, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оперативно відреагувала та затушила пожежу. Причини займання наразі невідомі, їх встановить слідство.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi Фото з місця подій Фото: Соцмережi

У коментарі "24 Каналу" представники ДСНС підтвердили, що у Дарницькому районі на вулиці Мишуги, 5 спалахнула пожежа.

"У 3-х поверховій будівлі школи №323 на 2-му поверсі виникло загоряння за шафою на площі 2 метрів квадратних", — розповів співрозмовник ЗМІ.

Журналісти підкреслили, що життю дітей та вчителів нічого не загрожує. Пожежа ліквідована, завдяки роботі ДСНС вогонь не охопив більшу площу.

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