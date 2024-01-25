"Це важливо": Україна почала процес переговорів про членство в ЄС, — Стефанішина (відео)

За словами віцепрем'єр-міністерки, поки що триває процес підготовки, проте вже в березні відбудеться засідання на рівні лідерів. До того моменту будуть готові деякі технічні документи, які наблизять євроінтеграцію Києва.

Процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже фактично розпочався. Вирішуються важливі питання з цієї теми. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

За її словами, 25 січня відбулася зустріч команд, на якій близько трьох годин поспіль обговорювали важливі питання, які стосуються майбутньої євроінтеграції України.

"Різних дедлайнів і термінів теж багато. Сьогодні ми теж фактично почали переговорний процес, його підготовку", — заявила Ольга Стефанішина.

Окремо було зазначено, що вже в березні відбудеться нове засідання, яке пройде на рівні лідерів. До того моменту буде підготовлено певні технічні документи, які й обговорюватимуться.

При цьому, якщо брати з точки зору очікувань Києва, продовжує віцепрем'єр-міністерка, то стартом переговорів можна вважати саме сьогоднішню дату. Цей крок фактично є основним процесом, після якого буде вже формуватися переговорна позиція Києва і Євросоюзу.

"Ми сьогодні розпочали процес скринінгу — це процедура, яка передбачає консультації щодо всіх секторів, за якими будуть переговори далі. Після цього будуть переговори. Тому без цього процесу, який ми розпочали сьогодні, розпочати переговори неможливо. Це важливо, що ми зараз у ньому", — підсумувала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року повідомлялося, що В ЄС ухвалили рішення розпочати переговори з Україною. За словами голови ЄС Шарля Мішеля, рішення європейських лідерів є "явним сигналом надії" для низки окремих країн і всього континенту.

За інформацією журналістів, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов із зали засідань у момент ухвалення рішення про розширення ЄС і не залишив замість себе представника. Це дало змогу Єврораді ухвалити одноголосне рішення.

27 грудня посол Євросоюзу в Австрії додав, що Україні може знадобитися щонайменше 6 років. Процес вступу має стабілізуючу функцію. Україна прийняла 70% законодавства ЄС, розповів Мартін Зельмаєр.