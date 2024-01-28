"Відхопимо шматки України": націоналісти з Румунії та Угорщини мріють об'єднатися з РФ

Лідер румунської нацпартії Клаудіу Тирзіу вважає, що анексія частини української території набагато краще членства в НАТО. Його угорський однодумець Ласло Тороцкаї відкрито заявляє про бажання захопити Закарпаття, якщо Україна програє війну з Росією.

Анексія частини території України варта того, щоб Румунія пожертвувала членством у НАТО. Про це заявив лідер румунської націоналістичної партії АUR (Альянс за Союз румунів) Клаудіу Тирзіу, виступаючи з промовою в місті Ясси, його процитувало видання Newsweek.

При цьому Тирзіу вважає, що Румунія залишиться беззахисною перед можливою російською агресією. Через це він підтримує ідею потепління відносин між Румунією та Росією.

"Я визнаю необхідність співпраці між нашими країнами й готовий внести свою лепту. Але тільки після того, як Росія доведе, що вона теж хоче цього", — розповів політик.

На думку Тирзіу, Румунія "затиснута між двома імперіями, які порушують її суверенітет". Очевидно, він говорив про Росію та країни НАТО.

"Позиція партії АUR полягає в тому, що НАТО, для вступу до якого Румунія доклала величезних зусиль, щоб захиститися від росіян. Але вони вже 12 разів вдерлися в нашу країну. НАТО — лише одна з імперій, з якою нам доводиться співпрацювати, щоб відхопити шматки України", — заявив глава нацпартії.

Newsweek зазначає, що Клаудіу Тирзіу заявляв про готовність об'єднатися з Росією всього через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Угорщина претендує на Закарпаття

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank ("Наша Батьківщина") Ласло Тороцкаї практично одночасно з Клаудіу Тирзіу заявив, що Угорщина претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна програє війну з Росією.

"Якщо внаслідок війни державність України припиниться, то "Наша Батьківщина", як єдина партія в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття", — заявив Тороцкаї.

Ласло Тороцкаї не вперше виступає з антиукраїнськими заявами. У листопаді 2022 року він говорив про бажання, щоб в Угорщини та Польщі були спільні кордони, натякаючи на Закарпаття.

У День незалежності Польщі Тороцкаї публікував фотографію, яку зробили після захоплення Угорщиною Закарпаття в 1939 році. На знімку поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Нагадаємо, румунські фермери та аграрії з 13 січня блокували рух вантажівок з України через експорт аграрної продукції. Держприкордонслужба України 19 січня заявила про розблокування руху перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", навпроти українського КПП "Красноїльськ".

Фокус раніше писав, що перші 18 винищувачів F-16, які Нідерланди хотіли поставити Україні, мали опинитися в Румунії. Українські пілоти вчилися керувати цими літаками на румунській авіабазі в Констанці.