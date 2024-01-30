У Дніпрі курсантка видурила у дівчини із сайту знайомств 800 тисяч гривень (фото)

За інформацією слідства, підозрювана втерлася у довіру та виманила у потерпілої гроші нібито на операцію. Наразі курсантці повідомили про підозру та відправили під варту, їй загрожує до 12 років ув'язнення.

У Дніпропетровській області курсантка прикинулася "військовим" та видурила у дівчини із сайту знайомств понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідства, підозрювана вчиться в правоохоронному вищому навчальному закладі області. Для своєї протиправної діяльності вона зареєструвалася на сайті знайомств та створила анкету під чоловічим ім’ям. Також, аби видати себе за чоловіка, дівчина опублікувала вкрадену зі сторінки у соцмережах справжньої людини фотографію.

У ДБР кажуть, що підозрювана познайомилася зі своєю жертвою із Дніпра на сайті знайомств та почала писати романтичні повідомлення. Потерпіла не здогадувалася, що спілкується не із хлопцем, а дівчиною, тому довірилася та дала свій номер телефону.

Фото: державне бюро розслідувань

Курсантка систематично переписувалася із дівчиною у месенджерах та інколи телефонувала. Свій голос вона пояснювала тим, що бувши дитиною перенесла операцію на голосові зв’язки.

Через якийсь час підозрювана написала, що нібито була призвана на службу та поїхала на фронт, тому зустрітися у них не вийде. Втім "чоловік" пообіцяв дарувати подарунки, які приноситиме нібито його племінниця. Як з’ясувалося слідство, племінницею виявилася сама ж підозрювана.

Аби виманити гроші у потерпілої курсантка придумала легенду, начебто хлопець, яким вона прикидалася, отримав важке поранення під Бахмутом.

"Військовий" написав потерпілій, що йому необхідні гроші на проведення операції. Дівчина не змогла відмовити своєму "хлопцю", відтак, аби врятувати його, позичила у своїх родичів та знайомих 800 тисяч гривень. Усі кошти вона перерахувала на рахунок шахрайки.

У Державному бюро розслідувань кажуть, що повідомили курсантці підозру у шахрайстві, наразі вона перебуває під вартою. За скоєне підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку січня на Дніпропетровщині оголосили підозру шахрайці, яка виманювала гроші у вдови загиблого військового. Вона прикинулася для потерпілої "побратимом" чоловіка, який нібито отримав поранення та потребує лікування.

Також нещодавно у Нацполіції розповіли, якими схемами користуються шахраї. Найчастіше зловмисники виманюють у людей гроші продаючи в інтернеті неіснуючі речі. Також шахраї обманюють родини військових, які отримують різні виплати від держави.