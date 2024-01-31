Не помітили "пояс шахіда": працівників СІЗО судитимуть через вибух у Шевченківському суді

Прокуратура підготувала обвинувальний акт проти шістьох працівників київського слідчого ізолятора. Перед цим покарання отримали двоє конвоїрів, які недбало виконували свої службові обов'язки і допустили інцидент в Шевченківському суді.

Слідчі ДБР завершили збирання доказів щодо вибуху у Шевченківському суді, вчиненому підсудним Ігорем Гуменюком. Встановили, що шестеро працівників Державної установи "Київський слідчий ізолятор", у якому перебував підривник, роками допускали службову недбалість та службову підробку. Про обвинувачення, висунуті шістьом працівникам слідчого ізолятора (СІЗО), ідеться у дописі пресслужби Державного бюро розслідування (ДБР).

Пресслужба ДБР вказує, що вдалось "посекундно" встановити перебіг подій 5 липня 2023 року, коли стався вибух. Через дії працівників СІЗО Ігор Гуменюк проніс вибухівку у приміщення суду та підірвав її, убивши себе та поранивши двох конвоїрів. Надзвичайна подія сталась внаслідок того, що одні працівники тривалий час не обшукували його камеру, а інші — не оглянули майбутнього самопідривника перед приїздом в суд.

Слідчі з'ясували, що Гуменюка вивели зі слідчого ізолятора і доправили в будівлю суду без будь-якого обшуку. Працівники СІЗО не звернули уваги на наплічник. Також вони не помітили, що чоловік був надто тепло одягнутий (у светр) як для 28 градусів тепла, які були того дня. Підсудний опинився поруч з конвоїрами Національної гвардії, які також не оглянули речі, які він мав при собі.

Ігор Гуменюк зібрав саморобний вибуховий пристрій, два роки перебуваючи у СІЗО — за цей час працівники ізолятора не обшукували його камеру, пояснили в ДБР. Натомість працівники писали фальшиві звіти про те, що начебто це робили. Тим часом чоловік отримував передачі, у яких під виглядом ліків йому надсилали хімічні речовини для підготовки вибуху. Після інциденту в суді камеру обшукали і виявили "гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини" — ознаки цих речовин виявили у вибухівці.

Зібрані докази передані прокурорам Спеціалізованої прокуратури, пояснили на сайті Офісу Генерального прокурора. Прокурори сформували обвинувальний акт і відправили його до суду. Підозрювані у справі вибуху у Шевченківському суді — шестеро працівників слідчого ізолятора. Троє отримали підозру у службовій недбалості, яка привела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), троє — у службовій підробці (ч. 1 ст. 366).

Зазначимо, за службову недбалість з тяжкими наслідками підозрювані, якщо їх визнають винними, можуть опинитись за ґратами на термін від двох до п'яти років. За службову підробку — покарання штраф або обмеження волі на термін від одного до трьох років.

Пресслужба Офісу Генпрокурора (ОП) також повідомила про те, як покарали конвоїрів Національної гвардії, причетних до інциденту: вони у грудні 2023 року були визнані винними за ст. 418 Кримінального кодексу — порушення правил патрулювання та несення конвойної служби. Покарання, яке призначив суд, не вказується (можливе покарання — обмеження волі на термін від двох до п'яти років).

У повідомленнях ДБР та ОП не згадується, чи відкрито провадження проти людей, які передавали Ігорю Гуменюку речовини та засоби, з яких він змайстрував вибухівку.

Вибух у Шевченківському суді — деталі

Надзвичайна подія у Шевченківському суді міста Києва сталась 5 липня 2023 року, раніше писав Фокус. Того дня мав відбутись судове засідання у справі Ігоря Гуменюка, якого підозрювали у причетності до вибуху у 2015 році. Прибувши до будівлі суду чоловік попросив, аби його відвели до вбиральні. Опинившись там разом з двома конвоїрами, чоловік підірвав вибуховий пристрій, який зумів винести із СІЗО. Внаслідок вибуху Гуменюк загинув, а двоє конвоїрів отримали важкі поранення. Згодом з'ясувалось, що підсудний протягом двох років перебування у камері слідчого ізолятор зумів виготовити так званий "пояс шахіда", який і підірвав, прибувши в суд.

Справа Ігоря Гуменюка стосується подій під Верховною Радою у серпні 2015 року. Активні українці зібрались на мітинг біля Верховної Ради, протестуючи проти спроб децентралізації. У якийсь момент у натовпі пролунав вибух, внаслідок чого загинуло троє людей, отримали поранення — близько десяти. Гуменюк — боєць добровольчого батальйону "Січ", став підозрюваним у цій справі і вісім років провів у камері, чекаючи вироку, — це його "пригнічувало", заявив адвокат Олександр Свиридовський.

Нагадуємо, 15 грудня 2023 року пролунав вибух під час засідання сільради на Закарпатті. Підривник — один з місцевих депутатів: чоловік кинув під ноги односельцям три гранати. Внаслідок дій підривника двоє людей загинуло, повідомили у Офісі Генпрокурора 15 січня.