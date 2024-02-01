"Сховали" за іпотекою: ДБР не змогло арештувати квартири Морозюк і Гринкевича, — ЗМІ

Соня Морозюк позичила у матері майже 7 млн грн на купівлю квартир у Києві. Розслідувачі звернули увагу, що майно коштує удвічі більше.

Судові виконавці не можуть накласти арешт на дві квартири у Києві, якими володіє українська художниця Софія (Соня) Морозюк, яка у минулому була дотична до одного з фігурантів справи сім'ї Гринкевичів про закупівлі для Міноборони. Така ситуація склалася завдяки тому, що квартири є заставою для іпотечної позики, яку Морозюк отримала у матері. Про деталі справи розповіли журналісти порталу "Громадське".

Журналісти з'ясували, яким чином Соня Морозюк пояснила походження двох квартир у Києві, придбаних у 2023 році. Гроші на купівлю їй позичила матір Ліліана Семенюти; дата позики — 15 січня (рік не вказаний). Ідеться про суму 6 млн 700 грн — їх витратили на купівлю житла і тепер мають віддати як іпотечну позику. І тепер, завдяки особливостям українського законодавства, суд не має можливості накласти арешт на це майно.

Юрист Ярослав Бутирін пояснив розслідувачам, що майно, придбане за позичені гроші, неможливо конфіскувати або арештувати.

"Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати", — сказав юрист.

Квартири, які стали предметом розслідування, розташовані у ЖК "Альтер Его" та ЖК "Пори року". Орієнтовна вартість кожної — 6 млн грн, зауважили розслідувачі. Також на "Громадському" нагадали, що АРМА згідно з запитом суду і ДБР наклало арешт на майно бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сім'ї. У переліку активів "бенефіціарних власників та підконтрольних осіб" фігурують і квартири Морозюк.

АРМА - що належить Ігорю Гринкевичу та пов'язаним з ним особам Фото: Скриншот

Водночас журналісти звернули увагу на матір Софії, Ліліану Семенюту, яка позичила їй мільйони гривень. Вказали, що жінка є фізичною особою-підприємцем, основний напрям роботи — надання послуг з дизайну та прибирання.

Зауважимо, на порталі Youcontrol дійсно можна відшукати підприємницю з іменем Ліліана Олександрівна Семенюта. Жінка займається бізнесом у Харкові і на неї зареєстровано два ФОП та одну громадську організацію. Одну компанію ФОП закрито — займалась зв'язками з громадськістю. Друга — діє і займається освітою, комп'ютерним програмуванням та вебпорталами. Також згадується ГО "Вік можливостей", головне заняття якої — громадська діяльність, а також видання книг. Немає ознак, чи пов'язана вказана підприємниця із Сонею Морозюк.

Youcontrol - інформація про матір Соні Морозюк Фото: Скриншот

На сторінці Facebook та Instagram Соні Морозюк не коментують інформацію від "Громадського". Художниця розповідає про свою волонтерську діяльність та продає вироби власного дизайну. На порталі ДБР також відсутня реакція на неможливість арештувати майно підозрюваного.

Справа Гринкевича — деталі

Зазначимо, у грудні 2023 року у ЗМІ повідомили затримання бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у спробі дати хабар розміром 500 тис. дол. працівнику ДБР. При цьому фігурант начебто намагався залагодити проблеми з розслідуванням діяльності його компанії, з якою Міноборони України уклало 23 угоди на постачання одягу для ЗСУ. Загальна сума угод — близько 1,5 млрд грн. Слідчі органи встановили, що одяг у повному обсязі не надали. А той, що прибув, був неналежної якості.

Один з фігурантів розслідування — Роман Гринкевич, син бізнесмена. Саме з Романом зустрічалась Соня Морозюк — про це вона не раз розповідала у своїх соцмережах. Після повідомлень про кримінальну справу жінка розірвала заручини, тим часом її екснареченого затримали у Одеській області.

Згідно з заявами ДБР, Ігорю Гринкевичу та групі пов'язаних з ним осіб висунуто підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу — шахрайство у особливо великих розмірах у складі групи. Якщо суд визнає їх винними, то може покарати тюремним ув'язненням на термін до 12 років.

Нагадуємо, 24 січня стало відомо про вихід з СІЗО підприємця Івана Мазепи: його затримали тижнем раніше у справі щодо незаконного виділення землі під забудову. 31 січня у ЗМІ розповіли про внесення застави за ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва. Князєв підозрюється у отриманні хабарів і вийшов з СІЗО, сплативши заставу 18 млн грн.