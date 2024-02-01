Арестович виїхав із України на підставі листа ГУР, — ЗМІ (оновлено)

За даними журналістів, колишній радник ОП перетнув кордон із Польщею восени минулого року та відтоді не повертався.

Колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович покинув територію України після отримання листа від Головного управління розвідки Міністерства оборони України та відтоді не повертається. Згідно з інформацією від NGL.media, він перетнув кордон із Польщею восени минулого року, і минуло вже майже п'ять місяців із моменту його від'їзду.

За даними видання, 48-річний Олексій Арестович виїхав 4 вересня минулого року до Польщі через пункт пропуску "Краківець — Корчова". Причиною його від'їзду, як стверджує джерело в прикордонній службі, став лист від Головного управління розвідки МО України.

Раніше Арестович неодноразово залишав країну, але повертався назад. Наприклад, у травні 2023 року, завдяки аналогічному листу від ГУР, він виїжджав через Краківець і повернувся наприкінці червня, провівши поза країною майже півтора місяця.

Із моменту вторгнення російських військ у лютому 2022 року Арестович виїжджав за кордон ще сім разів із різних приводів, як-от рішення глави ДПСУ як радника Офісу президента. Усі ці поїздки тривали не більш ніж дев'ять днів.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) відмовилася надати офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, покликавшись на те, що "інформація про перетин кордону приватної особи стосується її особистого життя".

Представники ГУР не відповіли на запити NGL.media протягом двох тижнів. Також не надійшли коментарі від Олексія Арестовича на момент публікації.

У травні минулого року, також завдяки листу від ГУР, депутат Київської міськради Владислав Трубіцин покинув Україну за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де мали розглянути його справу про хабарництво. Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що такий лист було видано за запитом іншої структури в межах взаємодії із сектором безпеки й оборони України. Подробиці можуть бути розкриті пізніше.

Уже після того, як ексрадник ОП покинув Україну в листопаді минулого року, Олексій Арестович заявив про конфлікт із Офісом президента й чинення на нього політичного тиску. Він наголосив, що його виїзд із країни здійснено законно, вказавши, що в нього є проєкти в Європі, і після їхнього завершення він має намір повернутися в Україну. Наразі він, судячи з його інтерв'ю від 24 січня, проживає в Нью-Йорку.

Оновлено. За даними ГУР, ця інформація не відповідає дійсності. У розвідці заявили, що ГУР не надавало Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон".

Також на початку жовтня повідомлялося, що проти ексрадника ОП Олексія Арестовича почали розслідування щодо його висловлювань про жінок. Зокрема, на своєму платному семінарі він називав жінок "створіннями", яких хочеться "придушити". Зі свого боку, ексрадник ОП в коментарі ЗМІ сказав, що відео на каналі "Палає" — це "спрямована атака на репутацію". За його словами, будь-який незалежний оцінювач може переконатися, що слова були вирвані з контексту.