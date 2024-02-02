Ідентифіковано членів банди, які пограбували будинок Добкіна під час окупації (фото)

За версією слідства, йдеться про чотирьох російських військовослужбовців і чотирьох українських громадян, яким висунуто обвинувачення у скоєнні злочинів під час війни, узгоджених за попередньою змовою.

Виявлено членів банди, яка здійснила грабіж будинку колишнього мера Харкова Михайла Добкіна під час окупації. Прокурори виявили особи восьми зловмисників, очолюваних кримінальним авторитетом на прізвисько "Чиж", які брали активну участь у грабежах цивільних під час окупації Вовчанська Чугуївського району Харківської області. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, деталі опублікував "Судовий репортер".

За версією слідства, йдеться про чотирьох російських військовослужбовців і чотирьох українських громадян, яким висунуто звинувачення у скоєнні злочинів під час війни, узгоджених за попередньою змовою.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

За інформацією слідства, під час окупації Вовчанська лідер злочинного світу, відомий як "Чиж", вирішив грабувати місцевих жителів. Для цієї мети він залучив чотирьох російських військовослужбовців і трьох українців, включно з 33-річним місцевим жителем, 47-річним раніше судимим чоловіком і 37-річною жінкою. Злочини скоювали в період із лютого до травня 2022 року.

Так, у березні 2022 року зловмисники попрямували до будинку ексмера Харкова в окупованому селі Бугаївка Харківської області.

Оскільки в будинку були присутні два охоронці, злочинці змусили їх віддати всі транспортні засоби та майно сім'ї, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Унаслідок грабежу було вкрадено два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи, а також побутову техніку. Вони забрали квадроцикл "Outlander", автомобіль "Land Rover Range Rover Autobiography", 2500 доларів США і побутову техніку. Під час одного з пограбувань, двох охоронців змусили залізти в шафу і змусили не виходити протягом двох годин.

13 квітня 2022 року двоє підозрюваних — 47-річний раніше судимий чоловік і 37-річна жінка — пограбували брата директора Вовчанського лісгоспу, заволодівши автомобілями і снігоходом. Як стверджується, "Чиж" обвинувачується у вбивстві самого директора лісгоспу, і справа перебуває на розгляді в Чугуївському міському суді Харківської області.

Крім цього, "Чиж" примусово помістив чоловіка в автомобіль, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор Росії на площі Вовчанська. Підозрювані доставили потерпілого на місце допитів і утримували його разом з іншими громадянами. Чоловіка били, ґвалтували та утримували близько 4 годин, потім відпустили.

Також подібним чином постраждав інший місцевий житель. Злочинці вимагали повернути зброю, яку він захопив із розбитої колони Збройних сил Росії біля села Шестакове. У цього чоловіка відібрали двох синів, посадили в камеру і піддали одного з них тортурам, поки батько не повернув зброю.

Попередньо загальний збиток, заподіяний жертвам, оцінюють майже в 9 мільйонів гривень.

Сімом зловмисникам було пред'явлено обвинувачення за їхньої відсутності, і питання про їхнє оголошення в розшук перебуває на розгляді.

Згідно з інформацією "Судового репортера", серед підозрюваних:

Артем Борисов (рік народження 1996) із псевдонімом "13", родом із Луганської області, громадянин України, який прийняв російське громадянство 2018 року і служить у російських збройних силах у диверсійно-штурмовій групі "Русич".

Дмитро Кузьмін (рік народження 1977) із псевдонімом "Фенікс", громадянин Росії, служить в окремому бригадно-тактичному формуванні №1 "ЛНР".

Михайло Домрачев (рік народження 1995) з псевдонімом "Гиря-Форвард", громадянин Росії, службовець в окремому бригадно-тактичному формуванні №1 "ЛНР".

Сергій Мушта (рік народження 1981) з псевдонімом "Марс1", службовець в окремому бригадно-тактичному формуванні №1 "ЛНР".

Віталій Гречко (рік народження 1976), родом із міста Вовчанська, чиє місцезнаходження залишається невідомим, і який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Бежан Гаспарян (рік народження 1990), мешканець міста Вовчанська, місцезнаходження якого не встановлено після окупації.

Аліна Білуха (рік народження 1986), громадянка України, яка мешкає в місті Вовчанську, Харківська область. Її підозрюють у причетності до викрадення трьох автомобілів і снігохода за сприяння російських військових і колабораціоністів.

Сам "Чиж" (за даними "Судового репортера", громадянин Чигрінов Д.С.) уже отримав вирок в іншому кримінальному провадженні, де його визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні 2023 року колишній мер Харкова, екснардеп України Михайло Добкін провів службу в церкві в харківському селищі П'ятихатки.

Нагадаємо також, що 3 квітня стало відомо про приїзд до Харкова дочки ексмера, 30-річної Алли Добкіної. Після початку великої війни з Росією Алла з сином поїхала до Стамбула.

Колишнього народного депутата і брата Михайла Добкіна, 47-річного Дмитра Добкіна в січні цього року бачили у Варшаві.