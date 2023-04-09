Колишній мер Харкова Михайло Добкін провів службу в храмі УПЦ МП — соцмережі (відео)

Ймовірно, експолітик проводив службу в церкві Святої благовірної цариці Тамари – цю церкву пошкодила російська армія під час обстрілів на початку великої війни. Михайло Добкін у квітні 2022 року отримав сан диякона, а у жовтні фотографувався у формі ЗСУ.

Related video

Колишній мер Харкова, екснардеп України Михайло Добкін провів службу в церкві у харківському селищі П'ятихатки. Відео його служіння показали місцеві Telegram-канали.

У якій церкві експолітик брав участь у богослужінні – не уточнюється. У повідомленні Telegram-каналу зазначається, що Добкін "служить Московському патріархату".

"Колишній мер, воїн ЗСУ, словом людина і пароплав Михайло Маркович Добкін, визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П'ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки посвятити", — зазначили в соцмережах.

На кадрах видно церкву, фасад якої пошкоджено осколками від снарядів. На початку повномасштабної війни російська армія часто обстрілювала П'ятихатки з артилерії та РСЗВ "Град".

У селищі знаходиться церква Святої благовірної цариці Тамари, парафія входить до Харківської єпархії УПЦ МП. Будівлю церкви пошкодили російські снаряди в ніч із 11 на 12 березня 2022 року.

Будівлю церкви Святої благовірної цариці Тамари пошкодили російські снаряди

За оцінками Харківської міськради, ремонт пошкоджених будівель у П'ятихатках може тривати більше ніж 1 рік. У селищі через обстріл пошкоджено понад 50 будинків, ще понад десять — зруйновано.

Багато мешканців П'ятихаток залишили будинки, станом на початок березня 2023 року там мешкало близько 2 тис. мешканців.

Добкін став дияконом УПЦ МП

Зазначимо, що Михайло Добкін отримав сан диякона УПЦ Московського патріархату у квітні минулого року. Диякон допомагає священнику під час служби, а за необхідності може відслужити панахиду, похорон, акафісти та молебень.

Викладач Київської православної богословської академії, отець Православної церкви України Іван Сидор називав хіротонію (посвяту людини у сан диякона) Добкіна "знущанням з церкви".

"Михайло Добкін тепер диякон. Відсьогодні звертатися потрібно "отче Михайло". Коли отець Михайло читатиме Апостол, головне, щоб не сказав, що "текст по-дебільному написано", — зазначав Іван Сидор.

У жовтні минулого року у відкритому доступі з'явилися фотографії, де Михайло Добкін позує у формі ЗСУ. Український нардеп Ярослав Юрчишин надсилав запит до Міноборони та інших структур і йому відповіли, що Добкіна до армії не призивали.

"Михаїл Добкін військову службу та службу в поліції не проходить, у трудових відносинах з ними не перебуває", — йшлося у відповіді на депутатські запити.

Нагадаємо, що 3 квітня стало відомо про приїзд до Харкова доньки ексмера, 30-річної Алли Добкіної. Після початку великої війни з Росією Алла із сином поїхала до Стамбула.

Колишнього народного депутата та брата Михайла Добкіна, 47-річного Дмитра Добкіна у січні цього року бачили у Варшаві.