Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Колишній мер Харкова Михайло Добкін провів службу в храмі УПЦ МП — соцмережі (відео)

Михайло Добкін, упц мп, церква упц мп, п'ятихатки церква, добкін у церкві
Фото: Скрін відео | Михайло Добкін вів службу в храмі у П'ятихатках

Ймовірно, експолітик проводив службу в церкві Святої благовірної цариці Тамари – цю церкву пошкодила російська армія під час обстрілів на початку великої війни. Михайло Добкін у квітні 2022 року отримав сан диякона, а у жовтні фотографувався у формі ЗСУ.

Related video

Колишній мер Харкова, екснардеп України Михайло Добкін провів службу в церкві у харківському селищі П'ятихатки. Відео його служіння показали місцеві Telegram-канали.

У якій церкві експолітик брав участь у богослужінні – не уточнюється. У повідомленні Telegram-каналу зазначається, що Добкін "служить Московському патріархату".

"Колишній мер, воїн ЗСУ, словом людина і пароплав Михайло Маркович Добкін, визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П'ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки посвятити", — зазначили в соцмережах.

На кадрах видно церкву, фасад якої пошкоджено осколками від снарядів. На початку повномасштабної війни російська армія часто обстрілювала П'ятихатки з артилерії та РСЗВ "Град".

У селищі знаходиться церква Святої благовірної цариці Тамари, парафія входить до Харківської єпархії УПЦ МП. Будівлю церкви пошкодили російські снаряди в ніч із 11 на 12 березня 2022 року.

будівля церкви, п'ятихатки церква, церква Святої благовірної цариці Тамари Fullscreen
Будівлю церкви Святої благовірної цариці Тамари пошкодили російські снаряди

За оцінками Харківської міськради, ремонт пошкоджених будівель у П'ятихатках може тривати більше ніж 1 рік. У селищі через обстріл пошкоджено понад 50 будинків, ще понад десять — зруйновано.

Багато мешканців П'ятихаток залишили будинки, станом на початок березня 2023 року там мешкало близько 2 тис. мешканців.

Добкін став дияконом УПЦ МП

Зазначимо, що Михайло Добкін отримав сан диякона УПЦ Московського патріархату у квітні минулого року. Диякон допомагає священнику під час служби, а за необхідності може відслужити панахиду, похорон, акафісти та молебень.

Викладач Київської православної богословської академії, отець Православної церкви України Іван Сидор називав хіротонію (посвяту людини у сан диякона) Добкіна "знущанням з церкви".

"Михайло Добкін тепер диякон. Відсьогодні звертатися потрібно "отче Михайло". Коли отець Михайло читатиме Апостол, головне, щоб не сказав, що "текст по-дебільному написано", — зазначав Іван Сидор.

У жовтні минулого року у відкритому доступі з'явилися фотографії, де Михайло Добкін позує у формі ЗСУ. Український нардеп Ярослав Юрчишин надсилав запит до Міноборони та інших структур і йому відповіли, що Добкіна до армії не призивали.

"Михаїл Добкін військову службу та службу в поліції не проходить, у трудових відносинах з ними не перебуває", — йшлося у відповіді на депутатські запити.

Нагадаємо, що 3 квітня стало відомо про приїзд до Харкова доньки ексмера, 30-річної Алли Добкіної. Після початку великої війни з Росією Алла із сином поїхала до Стамбула.

Колишнього народного депутата та брата Михайла Добкіна, 47-річного Дмитра Добкіна у січні цього року бачили у Варшаві.