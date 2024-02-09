Герой України Порхун очолив Мінветеранів: що про нього відомо

Олександр Порхун був першим заступником Юлії Лапутіної, яка 5 лютого подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

Олександр Порхун тимчасово виконуватиме обов’язки міністра у справах ветеранів України. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю, 9 лютого. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

До призначення Порхун був заступником міністерки Юлії Лапутіної, яка подала у відставку 5 лютого. Через два дні, 7 лютого, Верховна Рада України звільнила Лапутіну.

Що відомо про Олександра Порхуна

Олександру Порхуну 37 років.

Навчався в чотирьох вишах: Одеському інституті Сухопутних військ, Львівському інституті Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і Національному університеті державної фіскальної служби України.

Колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Учасник військових операцій у південних та східних областях України з 2014 року. Брав участь у звільненні Краматорська, Слов’янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального (раніше — Красний Луч), Алчевська, Бойківського (тоді Тельманове) та інших населених пунктів.

У 2015 році нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка".

У грудні 2017 року звільнився з військової служби з правом носіння військової форми. Майор ЗСУ у відставці.

Балотувався як самовисуванець кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах 2019 року по мажоритарному виборчому округу №217 у Києві.

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