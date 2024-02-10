Співробітники ТЦК провели бесіду з жителями Космача, де напали на жінку з дитиною (відео)

Заступник голови обласного ТЦК і СП Івано-Франківської області Роман Бондар, у регіоні з початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізували приблизно 2% від населення.

Співробітники обласного ТЦК і СП провели бесіду з жителями Космача Івано-Франківської області, де 6 лютого напали на жінку з дитиною. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами журналістів, на зустріч прийшли переважно жінки. Вони запевняли, що чоловіки не ховаються "у них під спідницями". Конструктивного діалогу не вийшло. Присутні часто перебивали одне одного. Багато хто говорив, що воювати повинні депутати або говорили, що на війну відправляють чоловіків переважно із західних областей України. Видання пише, що зустріч тривала приблизно три години.

Як розповів заступник голови обласного ТЦК і СП Івано-Франківської області Роман Бондар, у регіоні з початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізували приблизно 2% від населення.

"У нас часто мусується, що воює тільки захід України. Шановна громадо, насправді — це зовсім не так. А якщо ми говоримо про вашу громаду, то це зовсім не так", — сказав він.

За словами Боднара, Космацьку територіальну громаду мобілізували лише 1% від населення. З них 8 — це внутрішньо переміщені особи. У цій громаді найменше мобілізованих на одиницю населення в області.

Він також розповів журналістам, що 5 лютого, за день до інциденту, у Космачі співробітники ТЦК вручали в селі повістки. Усе відбувалося згідно з чинним законодавством. Мобілізаційні заходи триватимуть, попри те, що сталося.

Як розповів голова Космацької територіальної громади Дмитро Мохначук, війни понад 120 жителів громади пішли воювати. Наразі захищають країну 43 людини з Космача та 15 з інших сіл громади.

За його словами, громада виступає за перемогу і не проти мобілізації, проте вона має бути справедливою.

У Космачі співробітники ТЦК зустрілися з місцевими жителями

Журналісти зазначили, що поліцейські 7 лютого порушили кримінальну справу через побиття двох жінок і дитини в Космачі.

"Поліція Івано-Франківської області працює в посиленому режимі несення служби на постійній основі з початку повномасштабного вторгнення. У більшості громад службу несуть поліцейські, офіцери громад, дільничні офіцери поліції, групи реагування патрульної поліції, які виконують покладені на них обов'язки

Напад на жінку в Космачі: що відомо

Нагадаємо, 7 лютого Іванна Ванджурак заявила на своїй сторінці у Facebook, що на неї було скоєно напад у селі Космач, коли разом із дитиною їхала на пошту. За її словами, місцеві жителі стверджували, що вона "навідниця військкомату". Вона зазначила, що люди намагалися витягнути з авто, а одна з жінок вдарила битою по голові дитини.

Як пізніше розповів Дмитро Мохначук, близько сотні людей перекривали дорогу, щоб не пропустити машини, в яких нібито мали перебувати співробітники ТЦК. За його словами, серед протестувальників було багато жінок. За його словами, вони зібралися, оскільки в місцевій групі хтось написав, що в селище їдуть шість машин із ТЦК. Повідомлення виявилося фейковим.

Пізніше ЗМІ повідомили, що жителі Космача поскаржилися на жінку, яку побили. За даними журналістів, на постраждалу написали дві заяви до поліції. Правоохоронці зареєстрували звернення і проводять перевірку.