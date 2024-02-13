"Краще не порушувати закон": українські прикордонники "спіймали" рись на фотопастку (фото)

За даними ДПСУ, у лютому на ділянці відділу "Селятин" було затримано 18 порушників. Приблизно кожне третє затримання — за допомогою фотопасток.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) показала фото рисі, яка потрапила на фотопастку в Карпатах. Відповідні знімки було опубліковано на офіційному сайті відомства.

У ДПСУ застерегли громадян від порушення закону, зазначивши, що від початку місяця на ділянці відділу "Селятин" було затримано 18 людей. Як зазначають у відомстві, приблизно кожне третє затримання було здійснено завдяки фотопасткам.

"Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах", — ідеться в підписі до знімків дикої тварини.

Рись потрапила у фотопастку Фото: ДПСУ

Рись потрапила у фотопастку Фото: ДПСУ

Що таке фотопастка

Фотопастка — це камера з можливістю фото та відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики вловлюють рух або зміну температури.

Пристрій створено для того, щоб відстежувати присутність і поведінку тварин у дикій природі без участі людини. Крім того, фотопастки фіксують дії браконьєрів і допомагають працівникам парків і заповідників виявляти порушення.

Нагадаємо, 6 жовтня в ДПСУ повідомили, що за допомогою фотопасток прикордонники затримали 13 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії. Вони мали намір перепливати річку Тиса.

Крім того, 11 лютого в ДПСУ повідомили, що деякі чоловіки вночі маскуються під диких тварин, щоб незаконного перетнути державний кордон.