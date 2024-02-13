$1000 на всіх: нападникам на квартиру журналіста Ніколова заплатили, — Нацполіція

За словами першого заступника очільника Нацполіції Максима Цуцкірідзе, завдання напасти на Ніколова було отримано нападниками через певний телеграм-канал і наразі це стає складною проблемою, оскільки багато подібних замовлень робиться саме через ці канали.

Національна поліція встановила, що нападники на квартиру журналіста-розслідувача Юрія Ніколова отримали від замовника 1000 доларів на всіх. Про це в інтерв’ю виданню "Цензор.НЕТ" розповів перший заступник голови Національної поліції — керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Як зазначив поліцейський, то у справі нападу на житло Ніколова поки що нікому із фігурантів не оголошено про підозру, також нікого не затримували, оскільки кваліфікація злочину цього не передбачає. Головною умовою до виконавців, за словами поліцейського, було зафіксувати все на відео і саме за це нападникам запропонували грошову винагороду розміром 1000 доларів на всіх. Але, як зауважив Цуцкірідзе, це попередня сума.

"Йдеться про частину 3 статті 171. Така кваліфікація не дозволяє нам їх затримувати, бо санкція статті не передбачає тримання під вартою. Якщо ми їх затримаємо, завтра до нас прийдуть з Державного бюро розслідувань із запитанням, чому незаконно затримали, адже знаєте, що стаття не дозволяє цього робити", — пояснив Цуцкірідзе.

Однак він додав: поліцейські розуміли, що з огляду на суспільний резонанс речові докази можуть бути знищені, тому у встановлених осіб було проведено невідкладні обшуки, а докази вилучено, зокрема, телефони, комп’ютерна техніка, на яку фіксувалася сама подія вчинення злочину.

Крім безпосередніх виконавців, Нацполіція затримала ще й їхнього організатора, котрий, як сподіваються слідчі, зможе вивести на замовника.

"Від відвертості організатора залежатиме, яким чином він співпрацюватиме зі слідством. Звичайно, окрім його показань, будуть перевірятися його зв’язки останніх днів перед цією подією. Тобто з ким він зв’язувався, де перебував територіально. У нас є для цього ресурси", — сказав Цуцкірідзе.

Він також додав, що підтвердження про причетність до інциденту силових органів — СБУ, інших — немає.

До речі, за словами першого заступника глави Нацполіції, завдання напасти на Ніколова було отримано нападниками через певний телеграм-канал. І додав, що наразі це стає складною проблемою, оскільки насправді дуже багато подібних замовлень робиться саме через телеграм-канали.

"Не по журналістах, а загалом. Наприклад, останні підпали релейних шаф "Укрзалізниці". Ми маємо 12 фактів, всі замовлення зроблено через телеграм-канали. Це так само, як і з наркотиками. Всі закладки робляться через анонімні чати телеграм-каналів. Ми затримуємо особу, яка безпосередньо здійснювала закладку, а далі він і сам не знає, хто ще в ланцюжку", — уточнив Цуцкірідзе.

Напад на журналіста Ніколова — що відомо

Нагадаємо, 14 січня журналіст-розслідувач програми "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що в його оселю намагалися зайти невідомі з метою залякати.

Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту. 19 січня прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі Ніколова.

21 січня правоохоронці встановили п'ятьох осіб, які залякували журналіста. Причетними до залякування Ніколова виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Нагадаємо, Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський особисто викликав голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка після інформації про стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info. На думку Зеленського, факт таємного стеження за журналістами слід ретельно розслідувати.

Крім того, під час підготовки матеріалу про прослуховування команди Bihus.Info працівниками Служби безпеки України журналісти продовжували фіксувати невідомих осіб, які намагалися вести стеження за ними.