"Людині 60 років": Подоляк відреагував на заяви про свого брата, який нібито живе в РФ (відео)

За словами радника голови ОП, він не може нести відповідальність за людей, які обрали життя в іншій країні за часів Радянського Союзу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова російського політика Альфреда Коха про те, що його старший брат нібито є полковником ФСБ, який проживає в Москві. Стосовно цього він висловився в ефірі Breakfast Show 14 лютого.

"Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?", — заявив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що люди, про яких ідеться, за часів СРСР обрали жити в іншій країні і наразі він із ними не підтримує спілкування. Він також спростував заяву про нібито роботу свого брата в російських спецслужбах.

"Я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, точно так само, як і Сирський, і будь-яка інша людина, яка народилася в Радянському Союзі. До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали", — сказав він.

Брат Подоляка в Росії: що сказав Кох

Колишній віцепрем'єр Росії Альфред Кох, який проживає в Німеччині, у прямому ефірі на YouTube-каналі російського журналіста Євгена Кисельова заявив, що рідний брат Михайла Подоляка проживає у столиці РФ.

"У нього брат полковник КДБ, живе в Москві", — сказав Кох.

Нагадаємо, 28 січня росЗМІ повідомили, що в РФ інженер заводу "Алмаз-Антей" застрелився через приліт ракети по житловому будинку в Харкові — вона вбила його рідну бабусю. У передсмертній записці чоловік на ім'я Антон Горобець написав, що це була ракета, до якої він "доклав руки".

Раніше, 5 травня, повідомлялося, що прапор України в Анкарі зірвав співробітник апарату Державної Думи РФ Валерій Ставицький, у якого є родичі в Україні. Його сестра проживає в Києві, а брат — у Лубнах Полтавської області.