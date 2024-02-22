"Звісно, що мені тяжко": найстарша матір України зробили несподівану заяву щодо доньки

Раніше суд вирішив відібрати дівчинку у пенсіонерки, але при цьому не позбавив жінку батьківських прав.

Жителька Чернігова 78-річна пенсіонерка і найстарша матір України Валентина Підвербна заявила, що зараз немає для нею сенсу бачитися з донькою. Про це вона розповіла в коментарі ТСН.

Раніше суд вирішив відібрати дівчинку у пенсіонерки, але при цьому не позбавив жінку батьківських прав.

Після судових засідань Валентина Підвербна сказала, що не бачить сенсу бачитись з донькою та розридалась після цього.

Важливо Донька Кузьми Скрябіна вперше розповіла про причину смерті бабусі

"Донька вже рік, як не вдома. Звісно, що мені тяжко. Донька мені сказала, що вона мене любить, але 12 людей-посадовців проти того, щоб ми були разом" сказала жінка.

Вона також додала, що їй не дають права зустрітися з донькою.

"Я не буду її навідувати. Навіщо мені туда їздити? Зайвий раз засмучуватися…Вона вчинила недобре. Ну і що, що вона моя донька. Що з того. Я не можу їздити. Я її привітала з днем народження. Купила їй їжі, ланцюжки. Вона взяла подарунки", — говорить Валентина Підвербна.

Скандал навколо найстаршої матері України: що відомо

Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки ЕКЗ. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики. Взимку 2011 року у чернігівчанки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія. Жінка з донькою часто брала участь у ток-шоу та ставала об'єктом публічних скандалів. Потім Валентина відмовилася від спілкування з журналістами та почала вести закритий спосіб життя.

Валентина Підвербна

Навесні 2023 року, коли Анні-Марії було повних 12 років, вона опублікувала в соцмережах публікацію про те, що її мати з неї знущається, дряпає, ображає, не дозволяє митися.

Після оприлюднення цієї історії, дівчинку у матері відібрали соцслужби та перевели її до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.