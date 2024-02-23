Україна йде до тотальної мобілізації: у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Закриття кордонів України та перебудова економіки на виробництво власної продукції допоможе вирішити проблему фінансування ЗСУ, переконані у фракції "Слуга народу".

Україна крок за кроком йде до тотальної мобілізації. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда в ефірі телеканалу "Київ".

На думку народного обранця, така тотальна мобілізація зумовлена необхідністю знайти кошти на фінансування Збройних сил. Зокрема, йдеться про збільшення розміру бойових виплат до 200 тисяч гривень.

"Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати фактично закриття країни, економіки і акцент економіки на виробництві свого продукту", — сказав Дунда.

2023 рік показав, що Україна імпортує значно більше побутових товарів, ніж експортує.

"Тобто фактично країна живе за рахунок імпорту інших товарів, які ми можемо виробляти самостійно. І це починаючи від продуктів. Практично всі магазини на Західній Україні забиті продуктами від поляків", — заявив Дунда.

Схожа ситуація, за словами депутата, і з одягом. Все це Україна може виробляти самостійно, переконаний нардеп.

Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим.

Нагадаємо, 21 лютого народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін повідомив, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" заявив про необхідність підвищення бойових виплат військовим на передовій. Глава держави вважає, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплату до 200 тисяч гривень.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що у Верховній Раді 13 лютого зареєстрували законопроєкт, який пропонує збільшувати зарплати військовослужбовцям через шість місяців служби в 1,5 раза. Тобто, мінімальна зарплата у 20-100 тисяч має зростати до 30-200 тисяч відповідно. Також документ встановлює грошове забезпечення для мобілізованих у розмірі трьох тисяч доларів, для сержантів — чотирьох тисяч доларів, а для офіцерів — п’ять тисяч доларів.