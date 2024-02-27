Нетверезий водій, спричинив смертельну ДТП, в'їхавши у автівку з полеглими військовими (фото)

Також 38-річний житель Львівського району та 41-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Постраждав і водій мікроавтобуса. Їх доставили до лікарні.

Водій автомобіля ВАЗ 2109 протаранив автомобіль евакуації з полеглими військовими. Про це повідомляє 27 лютого пресслужба Нацполіції.

ДТП відбулася на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району 26 лютого, близько 04:40. З кермуванням не впорався 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району. Він виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким кермував 41-річний львів’янин.

На місці аварії загинули водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району. Тілесні ушкодження отримав 28-річний мешканець Кіровоградської області. Попри зусилля медиків, він помер у кареті швидкої допомоги.

Також 38-річний житель Львівського району та 41-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Також постраждав водій мікроавтобуса. Їх доставили до лікарні.

Водій ВАЗу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

ДТП в Україні

Поблизу Києва у грудні внаслідок ДТП з автобусом та вантажівкою постраждало троє жінок. Внаслідок зіткнення з вантажівкою легковий автомобіль викинуло на зустрічну смугу, де він протаранив автобус "Рута".

У центрі Києва нетверезий водій влаштував смертельну аварію. Два автомобілі марок Renault та Toyota зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Внаслідок інциденту на місці ДТП загинули двоє людей, а підозрюваного винуватця аварії затримали.

На Закарпатті 15 жовтня нетверезий водій на смерть збив 6-річну дівчинку. Підозрюваний чоловік може опинитися за ґратами на термін до десяти років, з подальшим позбавленням права кермування транспортними засобами на термін від п'яти до десяти років. Дівчинці намагалися допомогти, але вона померла на місці аварії.

Нагадаємо, 21 грудня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Аварія відбулася неподалік українсько-польського кордону. У польській службі порятунку кажуть, що водій автобуса врізався у вантажівку, яка стояла у черзі.