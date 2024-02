У медичному закладі використали жінку з сайту 18+ для реабілітації бійців ЗСУ (відео)

Фізіотерапевт з центру реабілітації вважає, що візити "акторки" допомагають ветеранам ЗСУ відновлюватись після поранення. Жінка оголосила збір 1 млн грн на користь постраждалих військових.

У Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, в якому проходять реабілітацію українські військові, запросили українку Юлію Сенюк, залучену в індустрію фільмів для дорослих. Автори ініціативи впевнені, що подібне використання жінки допоможе відновитись бійцям ЗСУ. Репортаж з реабілітаційного центру опубліковано на порталі Deutsche Welle.

У репортажі розповіли, що Сенюк у титрах підписана псевдонімом "Джозефіна Джексон". Жінку показали під час проведення реабілітаційних занять у басейні. Військові з різними наслідками поранень плавають, при цьому їм допомагають тренери та учасниця фільмів для дорослих.

Бійці поділились враженнями від зустрічі з Сенюк. Наприклад, ветеран Олександр вважає це "прикольним".

"Ментально дуже прикольно. Це щось! Та цього не може бути! Я навіть поголився!"

Жінка пояснила, що бере участь у реабілітації військових, які втратили кінцівки. З її слів, ідеться про "психологічну підтримку". Спершу вона не планувала таким чином допомагати бійцям. Однак, коли її запросили, то погодилась, щоб "розбавити ситуацію та підняти настрій".

На відео показали, як Юлія промовляє кілька слів англійською, плаває разом з ветеранами у басейні та фотографується. Фізіотерапевт Дмитро Ткаченко зауважив, що використання жінки під час реабілітації позитивно впливає відновлення: чоловіки краще працюють на тренажерах і у них покращується настрій.

Зазначимо, Юлія Сенюк на сторінці Instagram оголосила збір 1 млн грн на потреби ветеранів.

Водночас у мережі можна відшукати книгу колишньої "порноакторки", яка розповідає про постійне насильство, яким супроводжують зйомки в індустрії фільмів для дорослих. Також можна почитати про способи, якими ця індустрія принижує жінок. Крім того, науковці Швеції провели спеціальне дослідження про насильство в порноіндустрії, яке назвали "In This Industry, You're No Longer Human" ("У цій індустрії ви більше не людина: дослідження").

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко не публікувала коментарів щодо ситуації. Останній її допис у Facebook стосується питань висвітлення насильства на війні.

Реабілітація в ЗСУ — деталі

Раніше Фокус розповідав, як відбувається відновлення українських військових після поранення. Станом на осінь 2023 року від ампутацій кінцівок постраждати 20 тис. бійців, розповіли журналісти. Для них створено реабілітаційний центр Superhumans, в якому вони займаються спеціальними вправами під наглядом фахівців.

Нагадуємо, у січні 2024 року уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець заявив, що держава повинна будувати більше центрів для відновлення ветеранів. Посадовець зауважив, що є прогалини у відновленні, які мають заповнити спеціально навчені психологи та реабілітологи.