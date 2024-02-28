Один депутат Верховної Ради обходиться Україні в понад 1,5 млн гривень на рік (документ)

Україна виділяє на оренду житла одному нардепу 37 тисяч 900 гривень на рік, а на оплату проїзду — 7500 гривень щомісяця.

Україна витрачає на одного депутата Верховної Ради близько 1,6 млн гривень на рік. Так, на проїзд народний обранець отримує 90 тисяч на рік, а на оренду житла понад 237 тисяч гривень. Це випливає з постанови Верховної Ради про бюджет на 2024 рік.

У документі сказано, що на оплату проїзду народним депутатам виділяють по 7500 гривень щомісяця. Крім того, члени парламенту отримують 19 тисяч 452 гривні на місяць на нарахування на оплату праці помічників-консультантів. На рік виходить 233 тисячі 423,5 гривні.

На оренду житла бюджет виділяє народному депутату 237 тисяч 900 гривень на рік. Однак понад мільйон гривень на рік члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів. Це 88 тисяч 418 гривень на місяць.

Крім того, з бюджету виділяється 8000 гривень на рік на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи. По 167 гривень на місяць — на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Бюджет на утримання одного народного депутата Фото: Скриншот

Зазначимо, що станом на 25 лютого 2024 року у Верховній Раді всього 401 народний депутат.

Бюджет на утримання Верховної Ради Фото: Скриншот

Бюджет на утримання Верховної Ради Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2024 року відбудеться не тільки індексація пенсій. Паралельно українцям перерахують мінімальні пенсійні виплати з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Так, розмір мінімальних пенсій переглянуть, оскільки в перший день 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищився з 2 093 гривень до 2 361 гривень.

Також в уряді пояснили, чому пенсії проіндексують лише на 8%. Розмір надбавки порахували за формулою, яка враховує минулорічну інфляцію та середній показник зростання зарплат за останні три роки. Зростання пенсій на 8% перекриє зростання цін за 2023 рік, переконують у Міністерстві соціальної політики.