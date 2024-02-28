Погрожували в'язницею: Михайло Ткач розповів подробиці свого затримання в Польщі (відео)

За словами українського журналіста, польські правоохоронці не дозволили йому зв'язатися з адвокатом, а також вилучили гаджети та стерли деякі відзняті матеріали.

Біля кордону Польщі з Білоруссю польські правоохоронці затримали українського журналіста Михайла Ткача, який знімав матеріал про транзит продукції між двома країнами. Подробиці затримання журналіст розповів в ефірі "Української правди".

Ткач зазначив, що не має остаточної відповіді на запитання про те, чому його затримали, тому, що версії змінювалися. За словами журналіста, до нього та оператора підійшли польські правоохоронці в цивільному і почали питати, що вони тут роблять. Він також уточнив, що це було не на самому кордоні, а трохи далі, в одному з сіл.

Як зазначає Ткач, він показав своє посвідчення, після чого правоохоронці почали комусь дзвонити і надсилати якісь повідомлення та фото. Потім, за словами журналіста, під'їхав ще один автомобіль, з якого вийшли, імовірно, правоохоронці.

За словами Ткача, люди з другого авто сказали їм сісти в машину і рухатися слідом за іншим автомобілем. Так журналіст і оператор прибули до комендатури, де їм заборонили користуватися телефонами, зокрема зателефонувати адвокату.

Михайло Ткач про своє затримання

"У комендатурі у дворі просто "вивернули" нашу машину. Я насправді такого ще не бачив просто. Вибачте, але там спіднє просто було на даху чомусь, на капоті тощо. Якісь особисті речі... Що вони шукали?" — згадує представник ЗМІ.

Ткач також зазначив, що правоохоронці намагалися щось їм пояснити, проте не все зі сказаного було зрозуміло через мовний бар'єр.

"Коли якісь були питання незрозумілі, то погрожували постійно в'язницею. Сказали: "Ми зараз вас закриємо на 14 днів, взагалі не будемо розмовляти або вдягнемо кайданки", — наголосив Ткач.

За словами журналіста, у них забрали телефони, ноутбук, електронну книгу та інші гаджети. Потім його допитували люди, які представилися співробітниками польської служби безпеки. Ткач підкреслив, що одразу розповів про мету свого приїзду до Польщі і про те, що його цікавить ситуація на кордоні Польщі та Білорусі. За словами журналіста, після його слів співробітники спецслужби "сильно занепокоїлися".

Представник ЗМІ також згадав про те, що після того, як їм віддали карти пам'яті з камер, то з'ясувалося, що деякі відео видалено. Він зазначив, що поки що не може сказати, які саме матеріали було стерто і чи вдасться їх відновити.

Затримання Михайла Ткача в Польщі: що відомо

Нагадаємо, 27 лютого видання "Українська правда" повідомило, що в Польщі правоохоронці затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

При цьому в польській поліції стверджують, що не затримували Михайла Ткача на польському кордоні. У відомстві заявили, що інформація про затримання є фейком.

Після цього головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва заявила, що правоохоронці Польщі "брешуть" і вона готова це довести.

Раніше, 18 листопада, повідомлялося, що на Михайла Ткача скоїли напад під час зйомки біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Журналісти проводили зйомку біля ресторану, де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.