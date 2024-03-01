Це фейк: Міненерго про чутки про підвищення тарифів на світло

Міністерство енергетики не веде підготовку і розрахунки потенційного підвищення тарифів на електроенергію. Усі заяви з цього приводу сапрямовані на дестабілізацію, запевнили у відомстві.

У п'ятницю, 1 березня, Міністерство енергетики заявило, що повідомлення про нібито підготовку відомством підвищення тарифу на електроенергію для населення не відповідає дісності. Про це написала пресслужба відомства.

"Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", — наголосили в Міненерго.

У Міненерго запевнили, що наразі зусилля всіх енергетиків країни спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного.

"Незважаючи на всі намагання ворога та заяви псевдоекспертів, цю зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Негативні сценарії, розповсюджувані різними джерелами, не справдилися", — додали в енергетичному відомстві.

Тарифи на комунальні послуги

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський 18 серпня 2022 року. Заборона підвищувати тарифи буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Водночас мораторій не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду.

1 червня 2023 року Кабінет міністрів України підвищив вартість світла для населення на 70% — 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко 1 березня заявив, що до кінця цього опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги. Однак у Міністерстві енергетики вже зараз планують двоетапне підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Перше підвищення планується на травень або червень. Воно складе в середньому до 3,5-4 гривень.

29 січня член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що вартість електроенергії може зрости до майже 6 гривень.