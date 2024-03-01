До 4 гривень: експерт спрогнозував поетапне підвищення тарифів на світло

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, після перегляду цін на електроенергію для українців зміняться й інші тарифи на житлово-комунальні послуги.

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До кінця опалювального сезону 2023/2024 в Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги. Однак у Міністерстві енергетики вже зараз планують двоетапне підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це в ефірі каналу "Новини Live" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його інформацією, варіант із підвищенням тарифів на світло розглядали ще восени 2023 року. Зараз хочуть ухвалити рішення на політичному рівні. За словами експерта, тарифи на електроенергію підвищать двічі.

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"Перший — у травні або червні, підвищення очікується в середньому до 3,5-4 гривень", — розповів він.

Попенко також зазначив, що після того, як ціна електроенергії для населення підвищиться, автоматично подорожчає послуга з обслуговування багатоквартирного будинку. Вартість, як очікується, підвищиться на 10-15%. Також, імовірно, зміняться тарифи на теплопостачання та гарячу воду.

"Зокрема, розглядали питання про ціни на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 гривні", — сказав голова Союзу споживачів комунальних послуг.

Зазначимо також, що станом на 1 березня в Національній комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг офіційно не коментували можливого перегляду тарифів на електроенергію.

Що буде з тарифами на газ, воду та опалення з 1 березня

Платіжки українців за гарячу воду не зміняться. Кабмін закріпив вартість природного газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року, тобто тарифи для споживачів залишаться на рівні 2022 року. Так, виробники тепла для населення продовжуватимуть платити 7 420 гривень за тисячу кубометрів газу (з ПДВ), а виробники тепла для бюджетних установ — 16 390 гривень.

Водночас за холодну воду українці в регіонах платять по-різному, оскільки остаточний тариф на водопостачання та водовідведення встановлює місцева влада. Наприклад, жителям Запоріжжя доводиться платити по 25 гривень за кубометр за водопостачання і 40,51 гривень за кубометр водовідведення.

Тим часом за газ клієнти "Нафтогазу" в березні платитимуть за тарифом у 7,96 гривні за кубометр. Ціни інших постачальників коливаються в межах від 7,7 гривні за кубометр до 9,9 гривні.

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