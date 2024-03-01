Польські фермери повністю заблокували рух на КПП "Шегині", — ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважив, що суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається й по напрямку пункту пропуску "Ягодин".

Блокада на українсько-польському кордоні продовжується. Фермери й надалі блокують вантажні перевезення на шести напрямках. Зокрема на КПП "Шегині" фури не пропускають ні на в'їзд, ні на виїзд з України. Частково перекритий і "Ягодин". Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", — каже він.

За словами Демченка, впродовж минулої доби цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

"А після 13:00 й зараз ми фіксуємо по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України", — уточнив речник.

Що відбувається на КПП "Ягодин"

Представник Державної прикордонної служби зауважив, що помітне зменшення кількості перетинів кордону вантажівками залишається й по напрямку пункту пропуску "Ягодин".

"За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше польські фермери не пропускають тут жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", — зазначив він.

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща може повністю закрити кордон з Україною. За словами політика, переговори між Києвом і Варшавою тривають.

Зі свого боку економіст і ексспівробітник Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс 28 лютого розповів, що польські компанії торгують із Росією, незважаючи на санкції. Так, за його даними, 2023 року ввезення товарів до Росії збільшилося у 2,5 рази.

Також нагадаємо, як писав уже Фокус, польські фермери планують 1 березня заблокувати дорогу на кордоні з Литвою.