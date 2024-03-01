У Львові після операції на носі помер пацієнт: його родина відсудила у лікарні понад 3,9 млн грн
Лікарка не призначила всі необхідні аналізи пацієнтові перед операцією, через що він помер у реанімації за кілька днів. Причиною смерті стала вірусно-бактеріальна інфекція.
Галицький районний суд Львова визнав винною в невиконанні професійних обов'язків лікарку однієї з лікарень, що спричинило смерть пацієнта. Лікарня, у якій працює лікарка, має сплатити сім'ї померлого пацієнта 3,9 млн грн матеріальної та моральної компенсації. Про це йдеться у вироку суду.
Згідно з матеріалами справи, чоловік потрапив до лікарні 27 грудня 2016 року з діагнозами катаральний синусит, викривлення переділки носа з порушенням дихання та хронічним гіпертрофічним ринітом. Лікарка отоларингологічного відділення Львівської першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева не провела повну діагностику та прооперувала хворого.
Після операції стан чоловіка погіршився, і його перевели до реанімації, оскільки в нього стався набряк мозку та відмовили нирки. За кілька днів пацієнт помер.
За матеріалами справи, причиною смерті стала вірусно-бактеріальна інфекція, породжена хірургічним втручанням у порожнину носа.
На суді лікарка свою помилку не визнала та заявила, що операція прошла успішно.
Проте експерти встановили, що після операції в пацієнта розвився сепсис на тлі запалення носової порожнини.
"Оперативне лікування спровокувало розвиток інфекції, тому перебуває в непрямому причинному зв`язку. На перебіг хвороби, що призвело до смерті пацієнта, вплинуло проведене оперативне втручання на фоні запального процесу в носовій порожнині, що є неправильним; тому цим і встановлений непрямий причинний зв`язок. Наявність запального процесу в носовій порожнині є протипоказом для проведення планових оперативних втручань. У зв'язку з тим, що був запальний процес, оперативне втручання слід було відтермінувати до повного одужання", — ідеться у вироку суду.
Представник медзакладу визнав позов частково. У лікарні кажуть, що сума, яку родичі чоловіка вимагають, завищена та необґрунтована, лікарня працює на самофінансуванні та не має таких коштів.
Суд визнав лікарку винною в смерті пацієнта. Утім, її було звільнено від покарання, оскільки минув строк давнини справи.
Суд також постановив, що лікарня має сплатити родині померлого чоловіка 3,9 млн гривень моральної та матеріальної шкоди, а лікарка має сплатити понад 17 тис. грн за судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, що в Дніпрі після операції постраждали кілька людей. Усі вони отримали неякісний наркоз. Є випадки смерті пацієнтів.