У Харкові на співбесіді "завалили" суддю, яка раніше поцупила цукрову пудру в магазині

Комісія суддів виявила, що жінка має за плечима сумнівну кредитну історію та фіктивний шлюб для отримання візи для закордонних поїздок.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України "завалила" на співбесіді помічницю судді з Харкова Вікторію Павлову, яка сама хотіла стати суддею. Жінці завадило її минуле — фіктивний шлюб, борги та крадіжки в магазині. Про це пише "Судово-юридична газета".

Зазначається, що жінка проходила співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, щоб самій почати працювати суддею. Втім, комісія знайшла кілька причин, щоб їй відмовити.

По-перше, у жінки з 2007 року є непогашений кредит на суму 600 тисяч гривень, але попри це вона придбала 3 роки тому авто HONDA HR-V 2015 року випуску майже за 302 тисячі гривень.

Також було встановлено, що від 2011 до 2017 року вона перебувала у фіктивному шлюбі, який, як вона пояснила, їй був потрібен для отримання візи для закордонних поїздок.

"Нічого негативного в цьому не бачу. Негативних наслідків для інтересів суспільства не було. Це був звичайний фіктивний правочин. Так склалися життєві обставини", — розповіла кандидатка.

Також сплив той факт, що у 2015 році Вікторія Павлова попалася на крадіжці у харківському супермаркеті "Клас". Її затримали працівники охорони, за те, що вона поцупила пакетики з цукровою пудрою загальною вартістю 10 гривень. На кандидатку в судді тоді склали протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що окружний суддя Трейсі Содерстром з міста Чендлер (США) добровільно пішла у відставку після скандалу, пов'язаного з її неетичною поведінкою під час судового процесу у справі про вбивство дитини.