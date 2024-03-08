"Не чув, бо вже стогнав": "Квартал 95" розкритикували через номер про біженців (відео)

Автори Студії переписали текст народної пісні "Ой, у вишневому саду". Ірина Гатун, яку після новорічного випуску "Кварталу 95" внесли до бази "Миротворця", заспівала про домагання чоловіка до дружини у будь-якому місці, поки вони вертаються додому.

Студія "Квартал 95" показала українцям музичний номер, в якому акторка Ірина Гатун заспівала пісню про повернення дружини до чоловіка після двох років розлуки внаслідок війни. У тексті пісні ідеться про невпинну пристрасть чоловіка, який домагається дружини у будь-якому місці всупереч її бажанню. Фрагмент концертного номера опублікований на сторінці Facebook студії.

У дописі, розміщеному у мережі 6 березня, вказується, що пісня пролунала під час концерту 26 серпня 2023 року, після Дня Незалежності України. На сцені — піаніст Євген Хмара, який виконує мелодію народної пісні "Ой, у вишневому саду". Поруч з піаністом — акторка Ірина Гатун: грає біженку, яка зустрілась з чоловіком після двох років розлуки.

Автори "Кварталу 95" переписали текст народної пісні: створили розповідь про домагання чоловіка до дружини у будь-якому місці, поки вони вертаються додому. Жінка скаржиться, що її примусили до інтимних стосунків у поїзді, в таксі і навіть ліфті.

"На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував. Я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав. Додому я просилася, А він не чув, бо вже стогнав", — лунало зі сцени.

Відео супроводжується коротким текстом-поясненням. "Кварталівці" пишуть про чоловіків, які два роки вимушено жили без дружин і страждали. Тому повернення супроводжується бурхливими емоціями.

"Тому той момент, коли дружина повертається додому, для них є особливим у всіх сенсах цього слова. Бажаємо всім якнайскоріше об'єднатись зі своїми коханими".

Квартал 95 — реакція українців на виступ Ірини Гатун

Під відео у Facebook можна прочитати реакцію українців на виступ "кварталівців". Частині українців він не надто сподобався. Наприклад, є люди, які пишуть про "кризу жанру", неуміння жартувати про війну та поради жартувати про президентів, а не про страждання людей.

Кватал 95 - реакція про кризу жанру Фото: Скриншот

Інші публікували картинки з надписом-реакцією на виступ студії.

Кватал 95 - зобораження з критикою акторів Фото: Скриншот

Були також у схвальні відгуки. Наприклад, жінка зауважила, що пісня, виконана Іриною Гатун, це "правда, яка очі коле". Тим часом як номер — звичайний жарт про життя, над яким потрібно уміти посміятись.

Кватал 95 - реакція про правду, яка коле очі Фото: Скриншот

Також дивувались негативним реакціям і пояснювали, що кожен має власне уявлення про гумор і що насправді номер студії — це "гіперболізоване іронічне відображення реальності".

Кватал 95 - реакція з висміювання реальності Фото: Скриншот

На момент публікації статті протягом півтори доби допис зі співом Гатун набрав 268 реакцію користувачів Facebook. З них негативних реакцій — лише п'ята частина, решта — схвальні та підтримуючі.

Кватал 95 - реакція на номер з Іриною Гатун про біжнку та чоловіка Фото: Скриншот

На сторінці Instagram "Кварталу 95" можна побачити більш як 2 тис. "вподобайок". Коментарі під дописом відключені. На сторінці Instagram Ірини Гатун немає відповіді на зауваження українців — натомість акторка розповідає про виставу, у якій бере участь.

Ірина Гатун — номер про Скадовськ

Зазначимо, у січні Гатун та "Квартал 95" викликали бурхливу реакцію українців на номер про переселенку з окупованого Скадовська. Героїня опинилась на заході України і намагалась говорити українською мовою. При цьому вона спотворювала слова, наприклад, називали окуповане місто "Сіскадовськом". Виступ транслювався у ефірі телеканалу "1+1" — представники каналу перепросили і зауважили, що таким способом коміки "жартують з самих себе".

Тим часом акторка записала відеозвернення, у якому заявила про хейт та проплачену критику. Але все ж попросила вибачення у тих, кого образив її виступ. Жінку внесли у базу даних "Миротворця", оскільки з'ясувалось, що вона відвідала Крим після його окупації Росією та висміює людей, які опинились під владою РФ.

Нагадуємо, у лютому 2024 року акторка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, чи планує повертатись до співпраці зі студією.