Кількість зростає: скільки біженців у ФРН планують повернутися до України, — опитування

Минулого року до України готові були повернутися 21% біженців, тоді як улітку 2022-го цей показник становив 46%.

Українські біженці, які перебувають у Німеччині, висловили своє ставлення про перспективи повернення додому. Лише ше п'ята частина респондентів розглядають таку перспективу. Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені, інформує mdr.de.

Зазначається, що опитування було проведено з травня 2022 року по січень поточного року. Публікації результатів останньої, п'ятої хвилі опитувань, ще не було.

Затяжна війна виявилася головною причиною того, що українці частіше втрачають надію на повернення на батьківщину.

Торік улітку 21% біженців, які взяли участь в опитуванні, заявили про бажання повернутися до України. Водночас аналогічну відповідь влітку 2022 року давали 46% учасників опитування.

Станом на зараз про бажання залишитися в Німеччині принаймні ще на два роки заявили 77% біженців. Про намір щодо переїзду до іншої країни заявили 2% опитаних.

Експертка з питань дослідження міграції Інституту Ifo в Мюнхені Тетяна Панченко вважає, що чим більше часу продовжуватиметься війна, тим більше людей оселяться в Німеччині, працевлаштуються в цій країні, закінчать навчання та встановлять соціальні контакти. Як наслідок, у них не буде стимулу до повернення.

"Близько половини українців не мають наміру повертатися через два роки війни", — наголосила вона, додавши, що до своїх родин в Україні вже повернулися немало біженців. Причинами, які змусили їх піти на цей крок, стали труднощі з інтеграцією в нове суспільне середовище чи проблеми з житлом.

Варіант повернення в Україну розглядає близько третини українських біженців (29%), до того ж умовою для цього вони вважають свою безпеку. Не змогли визначитися 28% опитаних. Про конкретні плани мешкати за межами України заявили 39% опитаних.

Водночас, за результатами дослідження, можна говорити про зміну портрета біженця у ФРН. Якщо впродовж перших років війни до цієї країни приїжджали переважно жінки 30-49 років і діти, то тепер ідеться про жінок і чоловіків та жінок без дітей. Автори звіту наголошують, що чоловіки прагнуть до возз'єднання зі своїми сім'ями в Німеччині.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного експертами Міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні при Університеті Національної комісії з освіти в Кракові в лютому цього року, половина українських жінок із дітьми заявили про намір залишиться в Польщі.

До того ж у січні стало відомо, що Німеччина спростила умови отримання громадянства для біженців.