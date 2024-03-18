Поблизу Дніпра перекинулася переповнена маршрутка, п'ятеро загиблих (фото, відео)

Водій маршрутного таксі Mercedes Sprinter не впорався з кермуванням. Згодом транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

У Дніпропетровській області на трасі в Новомосковському районі внаслідок аварії з маршрутним таксі загинули п’ятеро людей, ще 12 пасажирів і водій отримали травми. Подробиці повідомила пресслужба поліції у Facebook.

ДТП відбулася 17 березня близько 12:20. Водій маршрутного таксі Mercedes Sprinter не впорався з кермуванням. Згодом транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

За інформацією "9 каналу", загинули троє чоловіків 34, 45 й 48 років і двоє жінок 33 та 48 років.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Водія мікроавтобуса затримали.

Фото: Національна поліція

ДТП в Україні

На території Львівської області 13 березня рейсовий автобус намагався уникнути зіткнення та перевернувся. Водію рейсового автобуса "Еталон" усе ж не вдалося запобігти зіткненню з транспортним засобом Volkswagen Phaeton. Керманич легковика втік із місця аварії. Унаслідок зіткнення постраждали 16 осіб. ДТП відбулася в селі Прилбичі Яворівського району.

Водій автомобіля ВАЗ 2109 27 лютого протаранив автомобіль евакуації з полеглими військовими. Із кермуванням на дорозі не впорався 21-річний мешканець одного із сіл Золочівського району. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де й було здійснено зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким кермував 41-річний львів’янин. На місці аварії смертельні травми отримали водій легковика та його пасажир.

Поблизу української столиці в грудні внаслідок ДТП з автобусом і вантажівкою постраждали три жінки. Цнаслідок зіткнення з вантажівкою легковий автомобіль викинуло з траси на зустрічну смугу, де він протаранив автобус "Рута".

Нагадаємо, 2 грудня в центрі Києва нетверезий водій влаштував смертельну аварію. Два автомобілі марок Renault й Toyota зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Унаслідок інциденту на місці ДТП загинули двоє людей, а підозрюваного винуватця аварії затримали.