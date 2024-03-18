Мільярд для балерини: Bihus випустив другу частину розслідування про Брагінського (відео)

Журналісти провели розслідування щодо компаній, дотичних до ексдиректора метро Брагінського. Ці компанії укладають угоди з "Київським метрополітеном" на суми від 16 млн до 1 млрд грн.

Комунальне підприємство (КП) "Київський метрополітен" уклало контракт на 1 млрд грн із компанією, якою володіє балерина Київського театру опери та балету. Балерина ніколи не була причетна до роботи тепломереж, натомість має родинні зв'язки з бізнес-партнером ексдиректора метрополітену Віктора Брагінського. Нові деталі про махінації в Київському метро йдеться в другій частині розслідування журналістів проєкту Bihus.info.

Журналісти дослідили роботу компаній, які укладають договори з "Київським метрополітеном". З'ясували, як вони пов'язані з Віктором Брагінським — із його родиною та з його бізнес-партнером Кирилом Кривцем. У розслідуванні йдеться про кілька оборудок, унаслідок яких комунальне підприємство сплатило від 16 млн до 1 млрд грн компаніям, які належать "потрібним" людям.

Розслідування про Брагінського — деталі

Один із епізодів стосується Світлани Ільїної, бухгалтерки родини Брагінських. Швейний цех, яким вона володіє, виграв тендери на суму 17 млн грн — мала пошити формений одяг. Водночас журналісти виявили, що справжнім власником цього бізнесу може бути сестра ексначальника метро.

У наступних епізодах розповідається про співпрацю з компаніями Кирила Кривця, зокрема з компанією ТОВ "Конструкторське бюро "Теплонергоавтоматика". Було кілька угод: 67 млн грн на ремонт "Зеленої гілки", 16 млн грн — на встановлення освітлення, ще 37 млн — на ремонт "Червоної гілки".

Примітно те, що власницею "Теплонергоавтоматики" є громадянка Тетяна Белецька, яка раніше була балериною в Київському театрі, а зараз працює викладачкою хореографії. Водночас їй вдається укласти засекречену угоду на співпрацю з метро на суму понад 1 млрд грн. Журналісти пояснили, як це стало можливим, — жінка є, як припускають, тещею Кривця.

"На "автоматику" підсадили правильного директора — Олександра Стеценка, давнього менеджера зі спільного бізнесу Кривця та Брагінського. Щоб фінально замкнути це коло, навесні 22-го сюди ж влаштовують працювати вже самого Кирила Кривця", — пояснили розслідувачі.

На відео розповідається про деякі особливості угод: про завищені ціни та про засекреченість тендерів, які немає потреби засекречувати, щоб сховатися від удару РФ.

"Висновки сьогодні невтішні. Один підрядник зливає мільйони в трубу, другий підрядник переплачує мільйони на закупівлі запчастин, а замовник секретить це все, щоб ми з вами не побачили. Ми з вами будемо їздити не по нових гілках метро за таких-то розкладів. А умовні брагінські тв кривці будуть і далі їздити на "крузаках" і "лексусах", — підсумували журналісти.

Справи про метро в Києві — перша частина розслідування

Зазначимо, у першій частині розслідування журналісти вивчили майно, яким володіє Брагінський, а також члени його родини. Зокрема, встановили, що вони провели деякі оборудки із землею, завдяки чому вдалося відмити мільйони гривень, які отримав директор метро. Також у них є три квартири, дорогоцінний автомобіль, дача в Козинках під Києвом.

Мер Києва Віталій Кличко за кілька годин після публікації першої частини розслідування опублікував допис у соцмережах — заявив, що справою мають зайнятися слідчі, а директора метра потрібно звільнити.

Наступного дня, 16 березня, Брагінський повідомив, що написав заяву на звільнення. Він подякував працівникам за 10-річну спільну роботу і їхні спільні досягнення: відновлення тунелю на станції "Деміївська" та початок добудови гілки на Виноградар.

18 березня мер Кличко знов звернувся до правоохоронців: на його думку, журналісти мають передати зібрані матеріали антикорупційним органам. На сторінці Брагінського у Facebook поки що немає реакції на нові факти.

Нагадуємо, 15 березня видання "Українська правда" опублікувала нове розслідування, яке стосувалося народного депутата Миколи Тищенка та його бізнесу на Закарпатті. Водночас журналіст "УП" Михайло Ткач працює за новим напрямком: з'ясовує, як Польща продовжує торгувати з підсанкційною Росією, тоді як польські фермери блокують кордони для українських вантажівок.