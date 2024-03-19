Кількість людей з ПТСР в Україні зросла з 2021 року у 4 рази, — МОЗ

За свідченням фахівців, не варто думати, що ПТСР буде у всіх, хто пережив травми, війну, стрес. Він буде у невеликої кількості людей, проте при появі перших симптомів потрібно звернутися до лікаря.

У 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) в Україні зросла майже в чотири рази порівняно з 2021 роком. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

Водночас за перші два місяці 2024 року діагноз встановили майже такій самій кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

За даними Національної служби здоровʼя України (НСЗУ), показники у розрізі років виглядають таким чином:

2021 рік — 3 167 пацієнтів;

2022 рік — 7 051 пацієнт;

2023 рік — 12 494 пацієнти;

станом на 06 березня 2024 року — 3 292 пацієнти.

За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12-20% людей, які пережили травматичну подію або були її свідками. Причому передумовою для розвитку ПТСР може стати не лише війна, а будь-яка подія, що несе в собі загрозу смерті або цілісності людини.

"Якщо взяти складні розлади, такі як ПТСР, є чітка світова статистика про плюс-мінус 15-20%, в яких він може розвинутися, якщо людина відчувала оцю величезну травматизацію. І частина з цих 20% може достатньо швидко відновитися — за рахунок гарної реабілітації, власної цілісності", — зазначила директорка Центру психічного здоровʼя та реабілітації "Лісова поляна" МОЗ України Ксенія Возніцина.

Проте вона додала, що не варто думати — всім потрібне лікування.

"Те, що у всіх буде ПТСР — це міф, який ми постійно розвінчуємо. Він буде у невеликої кількості людей", — зауважила Возніцина.

У релізі МОЗ України фахівці зауважили, що на ПТСР страждають незалежно від статі й віку, а симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події ― зазвичай протягом перших трьох місяців. Серед симптомів — гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми з памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірна втома тощо. При цьому МОЗ наголошує, що в разі появи перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися по допомогу — наприклад, до свого сімейного лікаря.

Раніше Фокус писав про те, чому в деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може спричинити несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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