3 млн дронів і 1000 пульстронів: скільки техніки купили б ЗСУ за гроші, вкрадені корупціонерами

Загальна сума коштів, вкрадена фігурантами корупційних справ, дорівнює майже 70 млрд грн. Цих грошей цілком вистачає на партію артилерійських снарядів, які для ЗСУ відшукав президент Чехії.

За гроші, вкрадені українськими корупціонерами, можна було б придбати мільйони FPV-дронів і більш як тисячу пульстронів для Десантно-штурмових військ. Крім того, ними закрилися б збори великих благодійних фондів. Про те, на яку кількість техніки та зброї вистачило б вкрадених грошей, ідеться у рейтингу "Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році", складеному виданням Фокус.

Рейтинг складається з 15 топ справ, у яких фігурують найбільші вкрадені суми або суми, які викликали резонанс у суспільстві. Найбільше вкрадено на перших щаблях рейтингу: підозрювані — посадовці та підприємці — оперували десятками мільярдів гривень. На нижчих щаблях — крадіжки від 400 тис. грн до 3,3 млн грн.

Щоб зрозуміти масштаби розкрадань, Фокус скористався відкритими даними щодо вартості дронів та антен, а також інформацією з сайтів благодійних фондів: БФ Сергія Притули (проєкти "Машини розмінування", "Почуй своїх", навчання операторів) та БФ "Повернись живим" ("Око за Око" — про пульстрони, "Гнів пречистий", "Драйв розвідки").

Загальна сума коштів, якими оперували фігуранти проваджень, відкритих НАБУ, — 63 млрд грн. За цю суму бійці ЗСУ могли б придбати наступну кількість техніки:

FPV-дрони — 3,2 млн шт. (по 500-600 дол. за штуку);

антени для FPV-дронів — 8 млн шт. (по 150-200 дол. за шт.);

машини розмінування — 9 тис. шт. (по 6,6 млн за од.);

станції зв'язку — 440 тис. шт. (по 142 тис. грн за од.).

Також можна було б навчити 2 млн операторів дронів та купити всю партію снарядів, яку відшукав для України президент Чехії Петр Павел (згідно з даними Financial Times, вони коштували 1,5 млрд дол.).

Дані про розмір зловживань та суми, які збираються благодійними фондами, зібрані, для зручності, в таблицю. У ній видно, що деякі збори можуть закриватись по кілька разів. Наприклад, пульстронів для ДШБ потрібно 10 шт., тоді як на вкрадені кошти їх можна закупити 900 шт.. Невеликі суми зловживань — від 400 тис. грн. до 6-15 млн грн — не покривають великих витрат, однак їх можна було б витратити на закупівлю від 20 до 700 FPV-дронів.

Корупція в Україні - що можна було б придбати для ЗСУ за гроші, вкрадені корупціонерами

Корупція в Україні — деталі

У рейтингу топ-15 скандальних корупційних справ виділяються фігуранти, які наживались на найнеочікуваніших речах. Наприклад, привертає увагу #2 — крадіжка 10 млрд грн на спробі поставити бійцям ЗСУ зіпсовану моркву, цибулю, капусту, а також — на завищених цінах на яйця.

Інший оригінальний метод заробітків — відбирання контролю за одеським аеропортом. Згідно з даними слідчих НАБУ, оборудка почалась у 2011 році — до неї причетні колишній мер Одеси, його заступник та двоє місцевих підприємців. Через втрату контролю держава не отримала 2,5 млрд грн прибутку, ідеться у матеріалах справи.

Резонанс у суспільстві викликала справа про закупівлю барабанів, овочерізок та сковорідок для київських бомбосховищ. Чиновниця однієї з районних міських рад оголосила тендери, оскільки вважала, що скороварка за 1 млн грн і такої ж вартості овочерізка розрадять людей під час ударів ЗС РФ.

Детальніше про оборудки українських корупціонерів можна дізнатись у рейтингу Фокусу "Війна крадіжкам не завадить: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році".