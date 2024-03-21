МОН призупиняє процес об'єднання ВНЗ: Лісовий назвав причину

За словами міністра освіти, під час вступної кампанії на розгляд уряду не виноситимуть зміни в мережі ВНЗ, крім тих, які вже перебувають на погодженні.

Процес модернізації мережі вищих навчальних закладів (ВНЗ) в Україні буде призупинено на час вступної кампанії. Про це написав міністр освіти і науки України (МОН) Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook.

Очільник МОН зазначив, що 14 березня було відкрито реєстрацію на НМТ-2024, основна сесія якого відбудеться з 14 травня до 25 червня. За цим послідує активна фаза вступної кампанії.

"Ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно до неї готуються. Тому вирішили в цей період не пропонувати на розгляд уряду зміни до мережі ВНЗ, окрім тих, які вже перебувають на узгодженні в ЦОВВ", — повідомив міністр.

Лісовий уточнив, що йдеться про три проєкти розпоряджень, які стосуються об'єднань навчальних закладів у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

За словами міністра, протягом наступних місяців МОН проводитиме консультації, спрямовані на створення ефективних стратегій розвитку як окремих об'єднаних університетів, так і мережі ВНЗ загалом.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький в інтерв'ю від 28 грудня повідомив, що в Україні розроблено законопроєкт щодо передумов модернізації мережі закладів вищої освіти, який, зокрема, передбачає зменшення кількості університетів і поліпшення якості ВНЗ.

За словами ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського, 2024 року можуть об'єднати ВНЗ у Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Харкові, Кривому Розі, Львові, Житомирі, Луцьку, Кам'янці-Подільському, Рівному та Умані.